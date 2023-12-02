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https://sputnikarabic.ae/20231202/مجلس-الأمن-الروسي-أمريكا-وجراؤها-المخلصون-مستمرون-بتسميم-الحياة-على-الأرض-1083684514.html
مجلس الأمن الروسي: أمريكا و"جراؤها المخلصون" مستمرون بتسميم الحياة على الأرض
مجلس الأمن الروسي: أمريكا و"جراؤها المخلصون" مستمرون بتسميم الحياة على الأرض
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأن أمريكا وحلفاءها لا يزال لديهم ما يكفي من الإمكانات التدميرية وسيستمرون في "تسميم الحياة على هذا الكوكب". 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T13:17+0000
2023-12-02T13:17+0000
روسيا
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وقال ميدفيديف: "من المستحيل عدم الاعتراف بأن الولايات المتحدة و جراؤها المخلصون لا تزال لديها إمكانات تدميرية كافية وستستمر في تسميم الحياة على هذا الكوكب. وعلى الرغم من أن إمكانياتهم ليست بلا حدود على الإطلاق، إلا أن العالم قد سئم من فرض النظام الاستعماري الأنجلوسكسوني الجديد".ووفقا له، فإن فيما يتعلق بالدول الصديقة، ستواصل روسيا تطبيق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل الخيري.وفي وقت سابق، قال ميدفيديف: "يقوم المشرعون الأمريكيون بتعطيل تمويل الإنفاق العسكري لإسرائيل وأوكرانيا، لهذا العام، ومن الواضح أن كل شيء سيستأنف في العام الجديد، ومع ذلك، فإن هذا يعد أحد الأعراض المهمة للأزمة".كما أضاف ميدفيدف أن "أمريكا تخون بسهولة أبناءها اللقطاء عندما يصبحون عديمي الفائدة، ويبدو أن هذه الفترة قادمة بالتأكيد بالنسبة لكييف".
https://sputnikarabic.ae/20231127/مجلس-الأمن-الروسي-شبكة-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-تهدد-أمننا-القومي-1083529136.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مجلس الأمن الروسي: أمريكا و"جراؤها المخلصون" مستمرون بتسميم الحياة على الأرض

13:17 GMT 02.12.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstov / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstov
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأن أمريكا وحلفاءها لا يزال لديهم ما يكفي من الإمكانات التدميرية وسيستمرون في "تسميم الحياة على هذا الكوكب".
وقال ميدفيديف: "من المستحيل عدم الاعتراف بأن الولايات المتحدة و جراؤها المخلصون لا تزال لديها إمكانات تدميرية كافية وستستمر في تسميم الحياة على هذا الكوكب. وعلى الرغم من أن إمكانياتهم ليست بلا حدود على الإطلاق، إلا أن العالم قد سئم من فرض النظام الاستعماري الأنجلوسكسوني الجديد".

وأضاف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي شبكة "فكونتاكتي": "لسنوات عديدة، وكجزء من تموضع سياستنا الخارجية، حاولنا إقناع جيراننا الغربيين بعدم جدوى الألعاب العقائدية الغبية والحاجة إلى التخلي عن المواقف الاستعمارية الجديدة. لم يستمعوا لنا.

ووفقا له، فإن فيما يتعلق بالدول الصديقة، ستواصل روسيا تطبيق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل الخيري.

وقال: "سنرد على التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا...بكل الطرق المتاحة، بشكل مماثل إذا لزم الأمر".

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وفي وقت سابق، قال ميدفيديف: "يقوم المشرعون الأمريكيون بتعطيل تمويل الإنفاق العسكري لإسرائيل وأوكرانيا، لهذا العام، ومن الواضح أن كل شيء سيستأنف في العام الجديد، ومع ذلك، فإن هذا يعد أحد الأعراض المهمة للأزمة".

ووفقاً لميدفيديف فإنه "من الواضح أن القصة مع إسرائيل فنية، ولكن مع النظام الأوكراني، يعتبر شيئا أكثر تعقيداً".

كما أضاف ميدفيدف أن "أمريكا تخون بسهولة أبناءها اللقطاء عندما يصبحون عديمي الفائدة، ويبدو أن هذه الفترة قادمة بالتأكيد بالنسبة لكييف".
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