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https://sputnikarabic.ae/20231202/مدير-بيت-العائلة-المصرية-في-لندن-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-سير-الانتخابات-المصرية-بالخارج-1083689568.html
مدير "بيت العائلة المصرية" في لندن يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل سير الانتخابات المصرية بالخارج
مدير "بيت العائلة المصرية" في لندن يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل سير الانتخابات المصرية بالخارج
أكد مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، أن جهودًا كبيرة بذلت على مدار شهرين من التواصل مع أبناء الجالية المصرية في بريطانيا، والرد على استفساراتهم،... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T15:47+0000
2023-12-02T15:47+0000
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وأضاف مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أنه "منذ اليوم الأول، وهناك زحام كبير جدًا وإقبال من قبل الجالية المصرية على صناديق الاقتراع داخل السفارة".وأكد رجب أنه يسعى منذ اليوم الأول لإرشاد الناخبين ومساعدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على اجتياز العملية الانتخابية بشكل سلس وبسيط، مع الإشراف على الانتخابات داخل السفارة.وأوضح أن التوافد كان أكثر من المتوقع، حيث حرص المصريون على التوافد رغم المعيقات الكبيرة، أهمها أن أمس الجمعة كان يوم عمل، إضافة إلى الطقس شديد البرودة، والمسافات الطويلة التي يضطر البعض لقطعها من أجل الانتخاب، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 1000 كيلومتر.وأشاد رجب بتعاون القنصلية المصرية والسفارة مع كافة الناخبين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيرًا إلى أن الانتخابات الحالية قد تكسر أرقام مشاركة الناخبين عن الانتخابات السابقة.وفتحت أمس الجمعة، 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج.ويخوض 3 مرشحين سباق الرئاسة في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تقدم بأوراق ترشيحه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا، وأكثر من 1.1 مليون توكيل من الشعب.والمرشحون الآخرون هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.ومن المقرر أن تجري عملية الاقتراع داخل البلاد في انتخابات الرئاسة المصرية بين 10 و12 ديسمبر/ كانون الأول، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20230930/السيسي-الشعب-المصري-لديه-فرصة-للتغيير-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1081535540.html
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حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

مدير "بيت العائلة المصرية" في لندن يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل سير الانتخابات المصرية بالخارج

15:47 GMT 02.12.2023
© Sputnik . WAEL MAGDIبيت العائلة المصرية في لندن
بيت العائلة المصرية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
أكد مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، أن جهودًا كبيرة بذلت على مدار شهرين من التواصل مع أبناء الجالية المصرية في بريطانيا، والرد على استفساراتهم، إضافة لتدشين حملات التوعية استعدادًا للانتخابات الرئاسية المصرية.
وأضاف مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أنه "منذ اليوم الأول، وهناك زحام كبير جدًا وإقبال من قبل الجالية المصرية على صناديق الاقتراع داخل السفارة".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
السيسي: الشعب المصري لديه فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية المقبلة
30 سبتمبر, 09:54 GMT
وأكد رجب أنه يسعى منذ اليوم الأول لإرشاد الناخبين ومساعدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على اجتياز العملية الانتخابية بشكل سلس وبسيط، مع الإشراف على الانتخابات داخل السفارة.
وأوضح أن التوافد كان أكثر من المتوقع، حيث حرص المصريون على التوافد رغم المعيقات الكبيرة، أهمها أن أمس الجمعة كان يوم عمل، إضافة إلى الطقس شديد البرودة، والمسافات الطويلة التي يضطر البعض لقطعها من أجل الانتخاب، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 1000 كيلومتر.
وأشاد رجب بتعاون القنصلية المصرية والسفارة مع كافة الناخبين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيرًا إلى أن الانتخابات الحالية قد تكسر أرقام مشاركة الناخبين عن الانتخابات السابقة.
وفتحت أمس الجمعة، 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج.
ويخوض 3 مرشحين سباق الرئاسة في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تقدم بأوراق ترشيحه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا، وأكثر من 1.1 مليون توكيل من الشعب.
والمرشحون الآخرون هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
© Sputnik . WAEL MAGDIبيت العائلة المصرية في لندن
بيت العائلة المصرية في لندن - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
© Sputnik . WAEL MAGDIبيت العائلة المصرية في لندن
بيت العائلة المصرية في لندن - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
© Sputnik . WAEL MAGDIبيت العائلة المصرية في لندن
بيت العائلة المصرية في لندن - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
© Sputnik . WAEL MAGDIبيت العائلة المصرية في لندن
بيت العائلة المصرية في لندن - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
© Sputnik . WAEL MAGDIبيت العائلة المصرية في لندن
بيت العائلة المصرية في لندن - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
© Sputnik . WAEL MAGDIبيت العائلة المصرية في لندن
بيت العائلة المصرية في لندن - سبوتنيك عربي
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بيت العائلة المصرية في لندن
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© Sputnik . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
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© Sputnik . WAEL MAGDI
بيت العائلة المصرية في لندن
ومن المقرر أن تجري عملية الاقتراع داخل البلاد في انتخابات الرئاسة المصرية بين 10 و12 ديسمبر/ كانون الأول، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر نفسه.
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