https://sputnikarabic.ae/20231202/مسؤول-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-يعرض-على-زيلينسكي-وظيفة-كوميدية-1083676144.html

مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية يعرض على زيلينسكي وظيفة "كوميدية"

مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية يعرض على زيلينسكي وظيفة "كوميدية"

صرّح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، أن الولايات المتحدة وجدت بالفعل عملاً لزيلينسكي على شاشة التلفزيون بعد هزيمة أوكرانيا. 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T07:36+0000

2023-12-02T07:36+0000

2023-12-02T07:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104016/40/1040164062_0:125:2592:1583_1920x0_80_0_0_f4122483c43fa0c74bc9de8290ee6580.jpg

وقال ماكغفرن مازحا في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "لماذا ذهب (مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز) إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي؟ إنه يدرك أن زيلينسكي محترف، ولكن في مجال مختلف، وقدم له عرض عمل في برنامج "Saturday Night Live" (برنامج كوميدي أمريكي)".ونصح ماكغفرن، رئيس وكالة المخابرات المركزية بيرنز بالتفكير في الكلمات التي قالها خلف الأبواب المغلقة حول "هزيمة روسيا" و"ضعف الجيش الروسي".وأضاف: "هذه هي نهاية زيلينسكي ويجب أن تكون النهاية لبيل بيرنز وكل من كذب (بشأن الصراع في أوكرانيا)".وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20231201/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عن-مصير-زيلينسكي-بعد-إخفاقات-قواته--1083671765.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا