https://sputnikarabic.ae/20231202/مسؤول-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-يعرض-على-زيلينسكي-وظيفة-كوميدية-1083676144.html
مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية يعرض على زيلينسكي وظيفة "كوميدية"
مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية يعرض على زيلينسكي وظيفة "كوميدية"
صرّح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، أن الولايات المتحدة وجدت بالفعل عملاً لزيلينسكي على شاشة التلفزيون بعد هزيمة أوكرانيا. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T07:36+0000
2023-12-02T07:36+0000
2023-12-02T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماكغفرن مازحا في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "لماذا ذهب (مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز) إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي؟ إنه يدرك أن زيلينسكي محترف، ولكن في مجال مختلف، وقدم له عرض عمل في برنامج "Saturday Night Live" (برنامج كوميدي أمريكي)".ونصح ماكغفرن، رئيس وكالة المخابرات المركزية بيرنز بالتفكير في الكلمات التي قالها خلف الأبواب المغلقة حول "هزيمة روسيا" و"ضعف الجيش الروسي".وأضاف: "هذه هي نهاية زيلينسكي ويجب أن تكون النهاية لبيل بيرنز وكل من كذب (بشأن الصراع في أوكرانيا)".وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20231201/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عن-مصير-زيلينسكي-بعد-إخفاقات-قواته--1083671765.html
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روسيا
مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية يعرض على زيلينسكي وظيفة "كوميدية"
صرّح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، أن الولايات المتحدة وجدت بالفعل عملاً لزيلينسكي على شاشة التلفزيون بعد هزيمة أوكرانيا.
وقال ماكغفرن مازحا في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "لماذا ذهب (مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز) إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي؟ إنه يدرك أن زيلينسكي محترف، ولكن في مجال مختلف، وقدم له عرض عمل في برنامج "Saturday Night Live" (برنامج كوميدي أمريكي)".
ونصح ماكغفرن، رئيس وكالة المخابرات المركزية بيرنز بالتفكير في الكلمات التي قالها خلف الأبواب المغلقة حول "هزيمة روسيا" و"ضعف الجيش الروسي".
وأضاف: "هذه هي نهاية زيلينسكي ويجب أن تكون النهاية لبيل بيرنز وكل من كذب (بشأن الصراع في أوكرانيا)".
وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.