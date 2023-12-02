https://sputnikarabic.ae/20231202/مقاتل-أوكراني-نصر-موسكو-يقترب-كل-ساعة-وكل-يوم-1083674631.html
مقاتل أوكراني: نصر موسكو يقترب كل ساعة وكل يوم
مقاتل أوكراني: نصر موسكو يقترب كل ساعة وكل يوم
كشف مقاتل من كتيبة "أيدار" الأوكرانية أن موسكو تقترب من الانتصار في الصراع مع أوكرانيا. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T05:23+0000
2023-12-02T05:23+0000
2023-12-02T05:23+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101339/99/1013399973_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_ef2d77d269015aa77bab2c4cad88939b.jpg
وجاءت تصريحات المقاتل يفغيني ديكي، خلال مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ناتاليا موسيشوك، قال خلالها إن النصر في الصراع في أوكرانيا بات وشيكا لصالح روسيا، مضيفا أنه مع كل يوم يمر تصبح القوات الروسية أقرب وأقرب إلى النصر.وأبدى المقاتل ديكي، انزعاجه الشديد من أن موسكو ليس لديها أي أوهام بشأن الصراع فهي تتحرك نحو هدفها وفق خطة محددة.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231201/جنرال-أوكراني-سابق-يكشف-عن-مشكلة-تؤرق-القوات-الأوكرانية-على-خط-المواجهة-1083668926.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101339/99/1013399973_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_62d2f76fd9b8df6146646a81aea91005.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مقاتل أوكراني: نصر موسكو يقترب كل ساعة وكل يوم
كشف مقاتل من كتيبة "أيدار" الأوكرانية أن موسكو تقترب من الانتصار في الصراع مع أوكرانيا.
وجاءت تصريحات المقاتل يفغيني ديكي، خلال مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ناتاليا موسيشوك، قال خلالها إن النصر في الصراع في أوكرانيا بات وشيكا لصالح روسيا، مضيفا أنه مع كل يوم يمر تصبح القوات الروسية أقرب وأقرب إلى النصر.
وأبدى المقاتل ديكي، انزعاجه الشديد من أن موسكو ليس لديها أي أوهام بشأن الصراع فهي تتحرك نحو هدفها وفق خطة محددة.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.