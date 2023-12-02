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https://sputnikarabic.ae/20231202/مقاتل-أوكراني-نصر-موسكو-يقترب-كل-ساعة-وكل-يوم-1083674631.html
مقاتل أوكراني: نصر موسكو يقترب كل ساعة وكل يوم
مقاتل أوكراني: نصر موسكو يقترب كل ساعة وكل يوم
كشف مقاتل من كتيبة "أيدار" الأوكرانية أن موسكو تقترب من الانتصار في الصراع مع أوكرانيا. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T05:23+0000
2023-12-02T05:23+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات المقاتل يفغيني ديكي، خلال مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ناتاليا موسيشوك، قال خلالها إن النصر في الصراع في أوكرانيا بات وشيكا لصالح روسيا، مضيفا أنه مع كل يوم يمر تصبح القوات الروسية أقرب وأقرب إلى النصر.وأبدى المقاتل ديكي، انزعاجه الشديد من أن موسكو ليس لديها أي أوهام بشأن الصراع فهي تتحرك نحو هدفها وفق خطة محددة.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231201/جنرال-أوكراني-سابق-يكشف-عن-مشكلة-تؤرق-القوات-الأوكرانية-على-خط-المواجهة-1083668926.html
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روسيا

مقاتل أوكراني: نصر موسكو يقترب كل ساعة وكل يوم

05:23 GMT 02.12.2023
© AFP 2023 / Volodymyr Shuvayevمقاتل أوكراني
مقاتل أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© AFP 2023 / Volodymyr Shuvayev
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كشف مقاتل من كتيبة "أيدار" الأوكرانية أن موسكو تقترب من الانتصار في الصراع مع أوكرانيا.
وجاءت تصريحات المقاتل يفغيني ديكي، خلال مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ناتاليا موسيشوك، قال خلالها إن النصر في الصراع في أوكرانيا بات وشيكا لصالح روسيا، مضيفا أنه مع كل يوم يمر تصبح القوات الروسية أقرب وأقرب إلى النصر.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
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أمس, 16:36 GMT
وأبدى المقاتل ديكي، انزعاجه الشديد من أن موسكو ليس لديها أي أوهام بشأن الصراع فهي تتحرك نحو هدفها وفق خطة محددة.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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