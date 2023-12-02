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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231202/هجوم-شامل-بالطائرات-الروسية-المسيرة-على-أرتال-الجيش-الأوكراني-في-اتجاه-خيرسون-فيديو-1083676930.html
هجوم شامل بالطائرات المسيرة الروسية على أرتال الجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون... فيديو
هجوم شامل بالطائرات المسيرة الروسية على أرتال الجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عملية تحييد مجموعة عسكرية أوكرانية وتدمير المعدات التابعة لها في مقاطعة خيرسون. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T08:02+0000
2023-12-02T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهر المقطع المنشور قيام طائرات مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" باستهداف قارب مسيّر في نهر دنيبر.كما عمل الجيش الروسي باستخدام الطائرات المسيرة على تحييد مجموعة عسكرية أوكرانية وتدمير المعدات التابعة لها على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.وتشن القوات الأوكرانية ما تسميه "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231201/طائرات-مسيرة-روسية-تضرب-مواقع-أوكرانية-بالقرب-من-كليشيفكا-فيديو-1083663304.html
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روسيا

هجوم شامل بالطائرات المسيرة الروسية على أرتال الجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون... فيديو

08:02 GMT 02.12.2023 (تم التحديث: 08:08 GMT 02.12.2023)
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصور"لانتسيت" روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية
لانتسيت روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Министерство обороны РФ
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عملية تحييد مجموعة عسكرية أوكرانية وتدمير المعدات التابعة لها في مقاطعة خيرسون.
وأظهر المقطع المنشور قيام طائرات مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" باستهداف قارب مسيّر في نهر دنيبر.
كما عمل الجيش الروسي باستخدام الطائرات المسيرة على تحييد مجموعة عسكرية أوكرانية وتدمير المعدات التابعة لها على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وتشن القوات الأوكرانية ما تسميه "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات مسيرة روسية تضرب مواقع أوكرانية بالقرب من كليشيفكا... فيديو
أمس, 13:51 GMT
ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.
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