https://sputnikarabic.ae/20231202/هجوم-شامل-بالطائرات-الروسية-المسيرة-على-أرتال-الجيش-الأوكراني-في-اتجاه-خيرسون-فيديو-1083676930.html
هجوم شامل بالطائرات المسيرة الروسية على أرتال الجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون... فيديو
هجوم شامل بالطائرات المسيرة الروسية على أرتال الجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عملية تحييد مجموعة عسكرية أوكرانية وتدمير المعدات التابعة لها في مقاطعة خيرسون. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T08:02+0000
2023-12-02T08:02+0000
2023-12-02T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهر المقطع المنشور قيام طائرات مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" باستهداف قارب مسيّر في نهر دنيبر.كما عمل الجيش الروسي باستخدام الطائرات المسيرة على تحييد مجموعة عسكرية أوكرانية وتدمير المعدات التابعة لها على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.وتشن القوات الأوكرانية ما تسميه "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231201/طائرات-مسيرة-روسية-تضرب-مواقع-أوكرانية-بالقرب-من-كليشيفكا-فيديو-1083663304.html
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روسيا
هجوم شامل بالطائرات المسيرة الروسية على أرتال الجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون... فيديو
08:02 GMT 02.12.2023 (تم التحديث: 08:08 GMT 02.12.2023)
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عملية تحييد مجموعة عسكرية أوكرانية وتدمير المعدات التابعة لها في مقاطعة خيرسون.
وأظهر المقطع المنشور قيام طائرات مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" باستهداف قارب مسيّر في نهر دنيبر.
كما عمل الجيش الروسي باستخدام الطائرات المسيرة على تحييد مجموعة عسكرية أوكرانية وتدمير المعدات التابعة لها على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وتشن القوات الأوكرانية ما تسميه "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.