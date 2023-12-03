https://sputnikarabic.ae/20231203/أنصار-الله-تعلن-استئناف-استهداف-إسرائيل-بضربات-موجعة-بعد-عودة-عدوانها-على-غزة-1083711096.html
"أنصار الله" تعلن استئناف استهداف إسرائيل بضربات موجعة "بعد عودة عدوانها على غزة"
"أنصار الله" تعلن استئناف استهداف إسرائيل بضربات موجعة "بعد عودة عدوانها على غزة"
أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأحد، أنها "أوقفت الملاحة أمام سفن العدو الإسرائيلي نصرة للشعب الفلسطيني". 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T14:58+0000
2023-12-03T14:58+0000
2023-12-03T14:58+0000
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وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في تصريح صحفي: "استئناف استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة وقاصمة، بعد عودته لشن عدوانه الهمجي على قطاع غزة".وتابع: "الأمريكيون والصهاينة إذا اعتدوا على اليمن سيرتكبون حماقة كبرى وسيكون الرد قوياً ومؤلماً من جانب القوات المسلحة والشعب اليمني العظيم أولي القوة والبأس الشديد".وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة على مواقع عسكرية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وهو الهجوم التاسع للجماعة منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.كما أعلنت "أنصار الله"، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنًا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، متوعدةً بالاستمرار في استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومؤكدة قدرتها على استهدافها في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر.
https://sputnikarabic.ae/20231202/الحوثي-يطالب-السعودية-برفع-حماس-والجهاد-الإسلامي-من-قائمة-الإرهاب-ووضع-إسرائيل-فيها-1083677114.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن استئناف استهداف إسرائيل بضربات موجعة "بعد عودة عدوانها على غزة"
أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأحد، أنها "أوقفت الملاحة أمام سفن العدو الإسرائيلي نصرة للشعب الفلسطيني".
وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في تصريح صحفي
: "استئناف استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة وقاصمة، بعد عودته لشن عدوانه الهمجي على قطاع غزة".
وقال سريع إن "الأمريكي هو من أدار المعركة على اليمن وهو من يدير المعركة اليوم في غزة وفلسطين"، مضيفا: "من اعتدى على الشعب اليمني من تحالف أنظمة الشر وعصابات المرتزقة هم من يناصرون ويؤيدون الكيان الصهيوني في عدوانه الهمجي على غزة".
وتابع: "الأمريكيون والصهاينة إذا اعتدوا على اليمن سيرتكبون حماقة كبرى وسيكون الرد قوياً ومؤلماً من جانب القوات المسلحة والشعب اليمني العظيم أولي القوة والبأس الشديد".
وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ
والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.
وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة على مواقع عسكرية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وهو الهجوم التاسع للجماعة منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما أعلنت "أنصار الله"، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنًا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، متوعدةً بالاستمرار في استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومؤكدة قدرتها على استهدافها في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر.