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https://sputnikarabic.ae/20231203/إعلام-أمريكا-تحظر-إصدار-التأشيرات-للمستوطنين-المتهمين-بالعنف-ضد-الفلسطينيين-1083699833.html
إعلام: أمريكا تحظر إصدار التأشيرات للمستوطنين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين
إعلام: أمريكا تحظر إصدار التأشيرات للمستوطنين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين
كشف مسؤول إسرائيلي أن إدارة بايدن تستعد للإعلان عن حظر التأشيرات ضد عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T08:28+0000
2023-12-03T08:28+0000
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جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي ظهر فيه مقطع فيديو، يوم الجمعة، يظهر ما يقرب من 6 مستوطنين يقودون سياراتهم إلى واجهة متجر في قرية بالضفة الغربية ويشرعون في تحطيم النوافذ بالحجارة والهراوات قبل الفرار.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس السبت، عن المسؤول الإسرائيلي، قوله إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه به يوم الخميس الماضي".وأضاف المسؤول أن الإعلان على الأرجح سيشمل فقط عدد المستوطنين الممنوعين من دخول الولايات المتحدة، وليس أسماءهم.وأوضح أن الولايات المتحدة تأمل أن يكون عدم الكشف عن هويتهم بمثابة رادع ضد أولئك الذين يفكرون في استهداف الفلسطينيين، لأنهم لن يعرفوا ما إذا قد تم إدراجهم في القائمة السوداء أم لا.ووفقا للمسؤول "فقد يتم فرض حظر التأشيرات ابتداء من الأسبوع المقبل".يذكر أنه خلال ما يقارب من شهرين منذ الهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض المدنيون الفلسطينيون في الضفة الغربية لإعتداءات شديدة، بما يشمل هجمات ومضايقات متكررة من قبل المستوطنين.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طرح في وقت سابق، فكرة حظر التأشيرات لأول مرة مقال رأي كتبه في إحدى الصحف الأمريكية الشهيرة.وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس الماضي، أن على الاتحاد الأوروبي أيضا النظر في فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين.
https://sputnikarabic.ae/20231202/إعلام-أمريكا-زودت-إسرائيل-بـ100-قنبلة-خارقة-للتحصينات-للقضاء-على-حماس-1083678321.html
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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

إعلام: أمريكا تحظر إصدار التأشيرات للمستوطنين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين

08:28 GMT 03.12.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyenرجل فلسطيني يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة كراج للسيارات المستعملة والقديمة في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 بعد إحراقها خلال الليل.
رجل فلسطيني يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة كراج للسيارات المستعملة والقديمة في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 بعد إحراقها خلال الليل. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyen
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كشف مسؤول إسرائيلي أن إدارة بايدن تستعد للإعلان عن حظر التأشيرات ضد عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي ظهر فيه مقطع فيديو، يوم الجمعة، يظهر ما يقرب من 6 مستوطنين يقودون سياراتهم إلى واجهة متجر في قرية بالضفة الغربية ويشرعون في تحطيم النوافذ بالحجارة والهراوات قبل الفرار.
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي انتشر فيه مقطع فيديو يوم الجمعة، يظهر ما يقرب من 6 مستوطنين يقودون .سياراتهم إلى واجهة متجر في قرية بالضفة الغربية ويشرعون في تحطيم النوافذ بالحجارة والهراوات قبل الفرار
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس السبت، عن المسؤول الإسرائيلي، قوله إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه به يوم الخميس الماضي".
وأضاف المسؤول أن الإعلان على الأرجح سيشمل فقط عدد المستوطنين الممنوعين من دخول الولايات المتحدة، وليس أسماءهم.
وأوضح أن الولايات المتحدة تأمل أن يكون عدم الكشف عن هويتهم بمثابة رادع ضد أولئك الذين يفكرون في استهداف الفلسطينيين، لأنهم لن يعرفوا ما إذا قد تم إدراجهم في القائمة السوداء أم لا.
ووفقا للمسؤول "فقد يتم فرض حظر التأشيرات ابتداء من الأسبوع المقبل".
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
إعلام: أمريكا زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات للقضاء على "حماس"
أمس, 09:01 GMT
يذكر أنه خلال ما يقارب من شهرين منذ الهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض المدنيون الفلسطينيون في الضفة الغربية لإعتداءات شديدة، بما يشمل هجمات ومضايقات متكررة من قبل المستوطنين.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طرح في وقت سابق، فكرة حظر التأشيرات لأول مرة مقال رأي كتبه في إحدى الصحف الأمريكية الشهيرة.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس الماضي، أن على الاتحاد الأوروبي أيضا النظر في فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين.
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