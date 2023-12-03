https://sputnikarabic.ae/20231203/إعلام-أمريكا-تحظر-إصدار-التأشيرات-للمستوطنين-المتهمين-بالعنف-ضد-الفلسطينيين-1083699833.html

إعلام: أمريكا تحظر إصدار التأشيرات للمستوطنين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين

إعلام: أمريكا تحظر إصدار التأشيرات للمستوطنين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين

كشف مسؤول إسرائيلي أن إدارة بايدن تستعد للإعلان عن حظر التأشيرات ضد عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T08:28+0000

2023-12-03T08:28+0000

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جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي ظهر فيه مقطع فيديو، يوم الجمعة، يظهر ما يقرب من 6 مستوطنين يقودون سياراتهم إلى واجهة متجر في قرية بالضفة الغربية ويشرعون في تحطيم النوافذ بالحجارة والهراوات قبل الفرار.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس السبت، عن المسؤول الإسرائيلي، قوله إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه به يوم الخميس الماضي".وأضاف المسؤول أن الإعلان على الأرجح سيشمل فقط عدد المستوطنين الممنوعين من دخول الولايات المتحدة، وليس أسماءهم.وأوضح أن الولايات المتحدة تأمل أن يكون عدم الكشف عن هويتهم بمثابة رادع ضد أولئك الذين يفكرون في استهداف الفلسطينيين، لأنهم لن يعرفوا ما إذا قد تم إدراجهم في القائمة السوداء أم لا.ووفقا للمسؤول "فقد يتم فرض حظر التأشيرات ابتداء من الأسبوع المقبل".يذكر أنه خلال ما يقارب من شهرين منذ الهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض المدنيون الفلسطينيون في الضفة الغربية لإعتداءات شديدة، بما يشمل هجمات ومضايقات متكررة من قبل المستوطنين.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طرح في وقت سابق، فكرة حظر التأشيرات لأول مرة مقال رأي كتبه في إحدى الصحف الأمريكية الشهيرة.وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس الماضي، أن على الاتحاد الأوروبي أيضا النظر في فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين.

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