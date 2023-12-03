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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/إعلام-الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-مزدوجة-شكلت-كابوسا-لقوات-كييف-1083697810.html
إعلام: الجيش الروسي يوجه ضربات مزدوجة شكلت "كابوسا" لقوات كييف
إعلام: الجيش الروسي يوجه ضربات مزدوجة شكلت "كابوسا" لقوات كييف
تكبدت القوات الأوكرانية، خسائر فادحة بسبب الهجمات الصاروخية الروسية، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T06:14+0000
2023-12-03T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجهت القوات الروسية ضربات مزدوجة باستخدام منظومة "إسكندر-إم"، ما زاد من خسائر وحدات الخطوط الأمامية الأوكرانية بشكل كبير. يقصد بـ "الضربات المزدوجة" الإطلاق المتزامن لعدة صواريخ على هدف معين.ويلاحظ أن الدفاع الجوي الأوكراني يضعف ويستنزف بشكل خطير، مما يسمح للصواريخ الروسية بالعمل بكفاءة أكبر. وفي الوقت نفسه، نجحت موسكو في زيادة حجم إنتاج الأسلحة، مما أثر بشكل كبير على الوضع في مسرح العمليات العسكرية.ويخلص المقال في مجلة "ميلاتري ووتش" إلى أن "التفوق الهائل والمتزايد في أنظمة الصواريخ أرض-أرض يظل عاملاً رئيسياً يمنح القوات الروسية ميزة كبيرة على الجبهة".يمكن أن يصل مدى إطلاق نظام الصواريخ العملياتي التكتيكي "إسكندر" إلى 500 كيلومتر. تشمل ترسانته، صواريخ باليستية وصواريخ كروز، والتي تشكل تشويشا إلكترونيا كاذبا عند اقترابها من الهدف. القذائف غير معرضة عمليا لأنظمة الدفاع الجوي. يمكن لصواريخ كروز أن تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية وعلى التضاريس المحيطة. وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، أفاد تقرير صادر عن وزارة الدفاع أن القوات المسلحة نفذت خلال أسبوع ثماني ضربات جماعية بمنظومات "إسكندر" وطائرات مسيرة على أهداف عسكرية في أوكرانيا. وبعد ذلك، على وجه الخصوص، تم تدمير مستودع تخزين قوارب أمريكية الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20231203/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-نحو-110-عسكريين-أوكرانيين-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083696946.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: الجيش الروسي يوجه ضربات مزدوجة شكلت "كابوسا" لقوات كييف

06:14 GMT 03.12.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "إسكندر" على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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تكبدت القوات الأوكرانية، خسائر فادحة بسبب الهجمات الصاروخية الروسية، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وجهت القوات الروسية ضربات مزدوجة باستخدام منظومة "إسكندر-إم"، ما زاد من خسائر وحدات الخطوط الأمامية الأوكرانية بشكل كبير.
يقصد بـ "الضربات المزدوجة" الإطلاق المتزامن لعدة صواريخ على هدف معين.
ويلاحظ أن الدفاع الجوي الأوكراني يضعف ويستنزف بشكل خطير، مما يسمح للصواريخ الروسية بالعمل بكفاءة أكبر. وفي الوقت نفسه، نجحت موسكو في زيادة حجم إنتاج الأسلحة، مما أثر بشكل كبير على الوضع في مسرح العمليات العسكرية.
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: القوات الروسية تحيد نحو 110 عسكريين أوكرانيين على محور جنوب دونيتسك
03:39 GMT
ويخلص المقال في مجلة "ميلاتري ووتش" إلى أن "التفوق الهائل والمتزايد في أنظمة الصواريخ أرض-أرض يظل عاملاً رئيسياً يمنح القوات الروسية ميزة كبيرة على الجبهة".
يمكن أن يصل مدى إطلاق نظام الصواريخ العملياتي التكتيكي "إسكندر" إلى 500 كيلومتر. تشمل ترسانته، صواريخ باليستية وصواريخ كروز، والتي تشكل تشويشا إلكترونيا كاذبا عند اقترابها من الهدف. القذائف غير معرضة عمليا لأنظمة الدفاع الجوي. يمكن لصواريخ كروز أن تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية وعلى التضاريس المحيطة.
وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، أفاد تقرير صادر عن وزارة الدفاع أن القوات المسلحة نفذت خلال أسبوع ثماني ضربات جماعية بمنظومات "إسكندر" وطائرات مسيرة على أهداف عسكرية في أوكرانيا. وبعد ذلك، على وجه الخصوص، تم تدمير مستودع تخزين قوارب أمريكية الصنع.
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