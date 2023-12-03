https://sputnikarabic.ae/20231203/إعلام-الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-مزدوجة-شكلت-كابوسا-لقوات-كييف-1083697810.html
إعلام: الجيش الروسي يوجه ضربات مزدوجة شكلت "كابوسا" لقوات كييف
إعلام: الجيش الروسي يوجه ضربات مزدوجة شكلت "كابوسا" لقوات كييف
تكبدت القوات الأوكرانية، خسائر فادحة بسبب الهجمات الصاروخية الروسية، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T06:14+0000
2023-12-03T06:14+0000
2023-12-03T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجهت القوات الروسية ضربات مزدوجة باستخدام منظومة "إسكندر-إم"، ما زاد من خسائر وحدات الخطوط الأمامية الأوكرانية بشكل كبير. يقصد بـ "الضربات المزدوجة" الإطلاق المتزامن لعدة صواريخ على هدف معين.ويلاحظ أن الدفاع الجوي الأوكراني يضعف ويستنزف بشكل خطير، مما يسمح للصواريخ الروسية بالعمل بكفاءة أكبر. وفي الوقت نفسه، نجحت موسكو في زيادة حجم إنتاج الأسلحة، مما أثر بشكل كبير على الوضع في مسرح العمليات العسكرية.ويخلص المقال في مجلة "ميلاتري ووتش" إلى أن "التفوق الهائل والمتزايد في أنظمة الصواريخ أرض-أرض يظل عاملاً رئيسياً يمنح القوات الروسية ميزة كبيرة على الجبهة".يمكن أن يصل مدى إطلاق نظام الصواريخ العملياتي التكتيكي "إسكندر" إلى 500 كيلومتر. تشمل ترسانته، صواريخ باليستية وصواريخ كروز، والتي تشكل تشويشا إلكترونيا كاذبا عند اقترابها من الهدف. القذائف غير معرضة عمليا لأنظمة الدفاع الجوي. يمكن لصواريخ كروز أن تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية وعلى التضاريس المحيطة. وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، أفاد تقرير صادر عن وزارة الدفاع أن القوات المسلحة نفذت خلال أسبوع ثماني ضربات جماعية بمنظومات "إسكندر" وطائرات مسيرة على أهداف عسكرية في أوكرانيا. وبعد ذلك، على وجه الخصوص، تم تدمير مستودع تخزين قوارب أمريكية الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20231203/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-نحو-110-عسكريين-أوكرانيين-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083696946.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: الجيش الروسي يوجه ضربات مزدوجة شكلت "كابوسا" لقوات كييف
تكبدت القوات الأوكرانية، خسائر فادحة بسبب الهجمات الصاروخية الروسية، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وجهت القوات الروسية ضربات مزدوجة باستخدام منظومة "إسكندر-إم"، ما زاد من خسائر وحدات الخطوط الأمامية الأوكرانية بشكل كبير.
يقصد بـ "الضربات المزدوجة" الإطلاق المتزامن لعدة صواريخ على هدف معين.
ويلاحظ أن الدفاع الجوي الأوكراني يضعف ويستنزف بشكل خطير، مما يسمح للصواريخ الروسية بالعمل بكفاءة أكبر. وفي الوقت نفسه، نجحت موسكو في زيادة حجم إنتاج الأسلحة، مما أثر بشكل كبير على الوضع في مسرح العمليات العسكرية.
ويخلص المقال في مجلة "ميلاتري ووتش"
إلى أن "التفوق الهائل والمتزايد في أنظمة الصواريخ أرض-أرض يظل عاملاً رئيسياً يمنح القوات الروسية ميزة كبيرة على الجبهة".
يمكن أن يصل مدى إطلاق نظام الصواريخ العملياتي التكتيكي "إسكندر" إلى 500 كيلومتر. تشمل ترسانته، صواريخ باليستية وصواريخ كروز، والتي تشكل تشويشا إلكترونيا كاذبا عند اقترابها من الهدف. القذائف غير معرضة عمليا لأنظمة الدفاع الجوي. يمكن لصواريخ كروز أن تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية وعلى التضاريس المحيطة.
وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، أفاد تقرير صادر عن وزارة الدفاع أن القوات المسلحة نفذت خلال أسبوع ثماني ضربات جماعية بمنظومات "إسكندر" وطائرات مسيرة على أهداف عسكرية في أوكرانيا. وبعد ذلك، على وجه الخصوص، تم تدمير مستودع تخزين قوارب أمريكية الصنع.