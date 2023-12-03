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https://sputnikarabic.ae/20231203/إيه-زد-كيه---7-إم-نظام-روسي-يحدد-مواقع-المدفعية-عن-طريق-صوت-القذيفة-1083702675.html
"إيه زد كيه - 7 إم".. نظام روسي يحدد مواقع المدفعية عن طريق صوت القذيفة
"إيه زد كيه - 7 إم".. نظام روسي يحدد مواقع المدفعية عن طريق صوت القذيفة
تطور روسيا أنواع مختلفة من أنظمة الرصد الخاصة بالكشف عن مواقع المدفعية المعادية ومنها نظام "إيه زد كيه - 7 إم" الذي يرصد صوت طلقات المدفعية ويحدد نقطة... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T10:07+0000
2023-12-03T10:07+0000
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ولا تقتصر مهمة النظام الروسي على تحديد مواقع المدفعية عن طريق صوت الطلقات فقط، وإنما يمكنه أيضا التمييز بين المدفعية المعادية والمدفعية التي تستخدمها قوات صديقة عن طريق صوت الانفجار الخاص بطلقاتها، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنية لـ"إيه زد كيه - 7 إم"ولفت الموقع إلى أن هذا النظام يقوم بمهام البحث عن الأهداف المعادية في نطاق تغطيته ويتولى مهام رصدها وتوجيه الوسائل القتالية الأخرى لاستهداف مواقعها.ويتكون نظام "إيه زد كيه - 7 إم" الروسي من نقطة ارتكاز رئيسية يتبعها 3 نقاط رصد فرعية تتولى مهام رصد أصوات القذائف التي يتم إطلاقها وإرسال البيانات إلى النقطة المركزية التي تقوم بتحليل البيانات وتحديد مواقع إطلاق القذائف.
https://sputnikarabic.ae/20231119/مدفعية-وصواريخ-خارقة-يستخدمها-الجيش-الروسي-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1083296784.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"إيه زد كيه - 7 إم".. نظام روسي يحدد مواقع المدفعية عن طريق صوت القذيفة

10:07 GMT 03.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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تطور روسيا أنواع مختلفة من أنظمة الرصد الخاصة بالكشف عن مواقع المدفعية المعادية ومنها نظام "إيه زد كيه - 7 إم" الذي يرصد صوت طلقات المدفعية ويحدد نقطة انطلاقها.
ولا تقتصر مهمة النظام الروسي على تحديد مواقع المدفعية عن طريق صوت الطلقات فقط، وإنما يمكنه أيضا التمييز بين المدفعية المعادية والمدفعية التي تستخدمها قوات صديقة عن طريق صوت الانفجار الخاص بطلقاتها، حسبما يشير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
مدافع هاوتزر مستا-إس خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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المواصفات الفنية لـ"إيه زد كيه - 7 إم"

مدى تمييز قذائف الهاون: من 5 إلى 8 كيلومترات.
مدى تمييز قذائف المدفعية: من 12 إلى 16 كلم.
نوع قذائف المدفعية التي يمكنه تمييز صوت انفجارها: عيار 122 ملم وما فوقها.
مدى تمييز أصوات الانفجارات: من 12 إلى 16 كلم.
زمن تحديد الهدف: لا يزيد عن 15 ثانية.
زمن إعداد النظام للتشغيل: يتراوح من ساعة إلى ساعتين حسب نظام الاتصال.
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
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ولفت الموقع إلى أن هذا النظام يقوم بمهام البحث عن الأهداف المعادية في نطاق تغطيته ويتولى مهام رصدها وتوجيه الوسائل القتالية الأخرى لاستهداف مواقعها.
ويتكون نظام "إيه زد كيه - 7 إم" الروسي من نقطة ارتكاز رئيسية يتبعها 3 نقاط رصد فرعية تتولى مهام رصد أصوات القذائف التي يتم إطلاقها وإرسال البيانات إلى النقطة المركزية التي تقوم بتحليل البيانات وتحديد مواقع إطلاق القذائف.
© Sputnikالمدفع الروسي الذاتي الحركة "2S23 "NONA-SVK
المدفع الروسي الذاتي الحركة 2S23 NONA-SVK - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
المدفع الروسي الذاتي الحركة "2S23 "NONA-SVK
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