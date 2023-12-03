https://sputnikarabic.ae/20231203/الأمين-العام-للناتو-يوعز-بالاستعداد-لتلقي-أخبار-سيئة-من-الجبهة-الأوكرانية--1083698964.html

الأمين العام للناتو يوعز بالاستعداد لتلقي "أخبار سيئة" من الجبهة الأوكرانية

الأمين العام للناتو يوعز بالاستعداد لتلقي "أخبار سيئة" من الجبهة الأوكرانية

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، إلى الاستعداد لاستقبال "أخبار سيئة" من أوكرانيا، وذلك من خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة ألمانية. 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T07:29+0000

2023-12-03T07:29+0000

2023-12-03T07:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الناتو

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وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحفي من قناة "آه آر دي" التلفزيونية الألمانية عندما سُئل عما إذا كان يتوقع أن يصبح الوضع في كييف على الجبهة أسوأ: "يجب علينا أيضًا أن نكون مستعدين للأخبار السيئة".واعترف ستولتنبرغ بأنه لم يتم إحراز تقدم كبير على الجبهة في الأشهر الأخيرة، وأضاف في الوقت نفسه أنه من الضروري دعم كييف في الأوقات الجيدة والسيئة.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في يونيو/حزيران الماضي "فشل تماما". ووفقا للرئيس، فقد فقدت كييف 90 ألف جندي بين جريح وقتيل خلال أشهر هذا الهجوم المضاد وحده. بالإضافة إلى ذلك، فإن خسائر المعدات العسكرية الأوكرانية والغربية عديدة، حيث تم تدمير أكثر من 13500 دبابة ومدرعة.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231202/عمدة-كييف-يتهم-زيلينسكي-بالانزلاق-إلى-الاستبداد-1083689295.html

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