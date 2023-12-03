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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/الأمين-العام-للناتو-يوعز-بالاستعداد-لتلقي-أخبار-سيئة-من-الجبهة-الأوكرانية--1083698964.html
الأمين العام للناتو يوعز بالاستعداد لتلقي "أخبار سيئة" من الجبهة الأوكرانية
الأمين العام للناتو يوعز بالاستعداد لتلقي "أخبار سيئة" من الجبهة الأوكرانية
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، إلى الاستعداد لاستقبال "أخبار سيئة" من أوكرانيا، وذلك من خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة ألمانية. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T07:29+0000
2023-12-03T07:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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الناتو
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وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحفي من قناة "آه آر دي" التلفزيونية الألمانية عندما سُئل عما إذا كان يتوقع أن يصبح الوضع في كييف على الجبهة أسوأ: "يجب علينا أيضًا أن نكون مستعدين للأخبار السيئة".واعترف ستولتنبرغ بأنه لم يتم إحراز تقدم كبير على الجبهة في الأشهر الأخيرة، وأضاف في الوقت نفسه أنه من الضروري دعم كييف في الأوقات الجيدة والسيئة.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في يونيو/حزيران الماضي "فشل تماما". ووفقا للرئيس، فقد فقدت كييف 90 ألف جندي بين جريح وقتيل خلال أشهر هذا الهجوم المضاد وحده. بالإضافة إلى ذلك، فإن خسائر المعدات العسكرية الأوكرانية والغربية عديدة، حيث تم تدمير أكثر من 13500 دبابة ومدرعة.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231202/عمدة-كييف-يتهم-زيلينسكي-بالانزلاق-إلى-الاستبداد-1083689295.html
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روسيا, العالم, الناتو
روسيا, العالم, الناتو

الأمين العام للناتو يوعز بالاستعداد لتلقي "أخبار سيئة" من الجبهة الأوكرانية

07:29 GMT 03.12.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، إلى الاستعداد لاستقبال "أخبار سيئة" من أوكرانيا، وذلك من خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة ألمانية.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحفي من قناة "آه آر دي" التلفزيونية الألمانية عندما سُئل عما إذا كان يتوقع أن يصبح الوضع في كييف على الجبهة أسوأ: "يجب علينا أيضًا أن نكون مستعدين للأخبار السيئة".
واعترف ستولتنبرغ بأنه لم يتم إحراز تقدم كبير على الجبهة في الأشهر الأخيرة، وأضاف في الوقت نفسه أنه من الضروري دعم كييف في الأوقات الجيدة والسيئة.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في يونيو/حزيران الماضي "فشل تماما". ووفقا للرئيس، فقد فقدت كييف 90 ألف جندي بين جريح وقتيل خلال أشهر هذا الهجوم المضاد وحده. بالإضافة إلى ذلك، فإن خسائر المعدات العسكرية الأوكرانية والغربية عديدة، حيث تم تدمير أكثر من 13500 دبابة ومدرعة.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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