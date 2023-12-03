https://sputnikarabic.ae/20231203/السعودية-تفوز-بـ-إكسبو-2030-كل-ما-تريد-معرفته-عن-الحدث-الضخم-1083707131.html
السعودية تفوز بـ"إكسبو 2030"... كل ما تريد معرفته عن الحدث الضخم
السعودية تفوز بـ"إكسبو 2030"... كل ما تريد معرفته عن الحدث الضخم
فازت السعودية، باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" في الرياض، بعد تفوقها على روما الإيطالية وبوسان الكورية خلال الجولة الأولى من الاقتراع الذي شهده "قصر... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T13:00+0000
2023-12-03T13:00+0000
2023-12-03T13:01+0000
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وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود "أن المملكة العربية السعودية ستقدم نسخة استثنائية لـ إكسبو 2030".
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, инфографика
انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, инфографика
السعودية تفوز بـ"إكسبو 2030"... كل ما تريد معرفته عن الحدث الضخم
13:00 GMT 03.12.2023 (تم التحديث: 13:01 GMT 03.12.2023)
فازت السعودية، باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" في الرياض، بعد تفوقها على روما الإيطالية وبوسان الكورية خلال الجولة الأولى من الاقتراع الذي شهده "قصر المؤتمرات" في مدينة إيسي ليه مولينو، قرب العاصمة الفرنسية باريس.
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود "أن المملكة العربية السعودية ستقدم نسخة استثنائية لـ إكسبو 2030".