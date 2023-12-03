https://sputnikarabic.ae/20231203/القسام-تعلن-القضاء-على-8-جنود-إسرائيليين-شمال-شرق-خان-يونس-1083709731.html

"القسام" تعلن القضاء على 8 جنود إسرائيليين شمال شرق خان يونس

"القسام" تعلن القضاء على 8 جنود إسرائيليين شمال شرق خان يونس

أعلنت كتائب "القسام"، اليوم السبت، القضاء على 8 جنود إسرائيليين خلال تفجير حقل ألغام في شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة. 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T14:25+0000

2023-12-03T14:25+0000

2023-12-03T14:25+0000

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وأفادت "القسام"، في بيان لها، بأن "مجاهديها تمكنوا من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود وبعدها تم الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة من نقطة صفر شمال شرق مدينة خانيونس".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231203/بريطانيا-تطلق-طائرات-استطلاع-في-محاولة-لمعرفة-مكان-الرهائن-والأسرى-الإسرائيليين-في-غزة-1083702227.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي