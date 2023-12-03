https://sputnikarabic.ae/20231203/القوات-الروسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-بباطن-الأرض-للتحكم-بمنظومات-الدفاع-الجوي--عاجل-1083704725.html
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا بباطن الأرض للتحكم بمنظومات الدفاع الجوي- عاجل
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا بباطن الأرض للتحكم بمنظومات الدفاع الجوي- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، تدمير مركز قيادة في عمق الأرض للتحكم والإنذار بمنظومات الدفاع الجوي التابع لقيادة قوات "الشرق" الأوكرانية في... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T11:27+0000
2023-12-03T11:27+0000
2023-12-03T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها أن الطيران العملياتي والتكتيكي والطائرات من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية دمّرت موقع القيادة المخبأ لمراقبة أنظمة الدفاع الجوي والإنذار للقوات المسلحة الأوكرانية "فوستوك" في منطقة دنيبروبيتروفسك ، ومستودعات الوقود في مناطق ميرغورود ومنطقة بولتافا ومدينة خميلنيتسكي، ومستودع ذخيرة في نيكولاييف، بالإضافة إلى الجنود والمعدات في 107 مناطق.وأضافت الدفاع: "دمرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مدعومة بنيران المدفعية ، القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وأندريفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مؤكدة "بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه 300 جندي، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين ، ومدفع دي-20، ومدافع هاوتزر دي-30، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"".وتابعت الدفاع: "ألحقت وحدات من القوات الروسية أضرارا بالنيران بالقوى العاملة للعدو في مناطق ماتياسوفو ونوفوسيلوفكا ومنطقة ميكولايف وتياجينكا بمنطقة خيرسون". وبلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 65 جنديا ومركبتين وثلاث مدفعيات "غفوزديكا" ومحطة للحرب الإلكترونية "بوكوفيل أد".ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا يظهر قيام طائرات مسيرة روسية بتدمير نقاط نارية أوكرانية ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف في منطقة بيريستوفوي.وتبين المشاهد التي أخذت من عدة عمليات استهداف مباشرة لنقاط عسكرية ونارية ومعدات عسكرية أوكرانية من قبل طائرات من دون طيار روسية في منطقة بيريستوفوي، وتوضح المشاهد أيضا الضربات الدقيقة والمباشرة للأهداف.
https://sputnikarabic.ae/20231203/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-أوكراني-وتسقط-صاروخين-من-طراز-إس-200-معدلين-1083705286.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا بباطن الأرض للتحكم بمنظومات الدفاع الجوي- عاجل
11:27 GMT 03.12.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 03.12.2023)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، تدمير مركز قيادة في عمق الأرض للتحكم والإنذار بمنظومات الدفاع الجوي التابع لقيادة قوات "الشرق" الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وأوضحت الدفاع في بيانها أن الطيران العملياتي والتكتيكي والطائرات من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية دمّرت موقع القيادة المخبأ لمراقبة أنظمة الدفاع الجوي والإنذار للقوات المسلحة الأوكرانية "فوستوك" في منطقة دنيبروبيتروفسك ، ومستودعات الوقود في مناطق ميرغورود ومنطقة بولتافا ومدينة خميلنيتسكي، ومستودع ذخيرة في نيكولاييف، بالإضافة إلى الجنود والمعدات في 107 مناطق.
وأضافت الدفاع: "دمرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مدعومة بنيران المدفعية ، القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وأندريفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مؤكدة "بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه 300 جندي، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين ، ومدفع دي-20، ومدافع هاوتزر دي-30، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"".
وتابعت الدفاع: "ألحقت وحدات من القوات الروسية أضرارا بالنيران بالقوى العاملة للعدو في مناطق ماتياسوفو ونوفوسيلوفكا ومنطقة ميكولايف وتياجينكا بمنطقة خيرسون". وبلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 65 جنديا ومركبتين وثلاث مدفعيات "غفوزديكا" ومحطة للحرب الإلكترونية "بوكوفيل أد".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا يظهر قيام طائرات مسيرة روسية بتدمير نقاط نارية أوكرانية
ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف في منطقة بيريستوفوي.
وتبين المشاهد التي أخذت من عدة عمليات استهداف مباشرة لنقاط عسكرية ونارية ومعدات عسكرية أوكرانية من قبل طائرات من دون طيار روسية في منطقة بيريستوفوي، وتوضح المشاهد أيضا الضربات الدقيقة والمباشرة للأهداف.