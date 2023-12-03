عربي
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/القوات-الروسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-بباطن-الأرض-للتحكم-بمنظومات-الدفاع-الجوي--عاجل-1083704725.html
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا بباطن الأرض للتحكم بمنظومات الدفاع الجوي- عاجل
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا بباطن الأرض للتحكم بمنظومات الدفاع الجوي- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، تدمير مركز قيادة في عمق الأرض للتحكم والإنذار بمنظومات الدفاع الجوي التابع لقيادة قوات "الشرق" الأوكرانية في... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T11:27+0000
2023-12-03T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079958848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7caa01e58db06a983f6be64bedd6b4dc.jpg
وأوضحت الدفاع في بيانها أن الطيران العملياتي والتكتيكي والطائرات من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية دمّرت موقع القيادة المخبأ لمراقبة أنظمة الدفاع الجوي والإنذار للقوات المسلحة الأوكرانية "فوستوك" في منطقة دنيبروبيتروفسك ، ومستودعات الوقود في مناطق ميرغورود ومنطقة بولتافا ومدينة خميلنيتسكي، ومستودع ذخيرة في نيكولاييف، بالإضافة إلى الجنود والمعدات في 107 مناطق.وأضافت الدفاع: "دمرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مدعومة بنيران المدفعية ، القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وأندريفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مؤكدة "بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه 300 جندي، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين ، ومدفع دي-20، ومدافع هاوتزر دي-30، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"".وتابعت الدفاع: "ألحقت وحدات من القوات الروسية أضرارا بالنيران بالقوى العاملة للعدو في مناطق ماتياسوفو ونوفوسيلوفكا ومنطقة ميكولايف وتياجينكا بمنطقة خيرسون". وبلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 65 جنديا ومركبتين وثلاث مدفعيات "غفوزديكا" ومحطة للحرب الإلكترونية "بوكوفيل أد".ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا يظهر قيام طائرات مسيرة روسية بتدمير نقاط نارية أوكرانية ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف في منطقة بيريستوفوي.وتبين المشاهد التي أخذت من عدة عمليات استهداف مباشرة لنقاط عسكرية ونارية ومعدات عسكرية أوكرانية من قبل طائرات من دون طيار روسية في منطقة بيريستوفوي، وتوضح المشاهد أيضا الضربات الدقيقة والمباشرة للأهداف.
https://sputnikarabic.ae/20231203/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-أوكراني-وتسقط-صاروخين-من-طراز-إس-200-معدلين-1083705286.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079958848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34540320f30256957127348e49bdd73f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا بباطن الأرض للتحكم بمنظومات الدفاع الجوي- عاجل

11:27 GMT 03.12.2023 (تم التحديث: 12:08 GMT 03.12.2023)
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورعمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، تدمير مركز قيادة في عمق الأرض للتحكم والإنذار بمنظومات الدفاع الجوي التابع لقيادة قوات "الشرق" الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وأوضحت الدفاع في بيانها أن الطيران العملياتي والتكتيكي والطائرات من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية دمّرت موقع القيادة المخبأ لمراقبة أنظمة الدفاع الجوي والإنذار للقوات المسلحة الأوكرانية "فوستوك" في منطقة دنيبروبيتروفسك ، ومستودعات الوقود في مناطق ميرغورود ومنطقة بولتافا ومدينة خميلنيتسكي، ومستودع ذخيرة في نيكولاييف، بالإضافة إلى الجنود والمعدات في 107 مناطق.
وأضافت الدفاع: "دمرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مدعومة بنيران المدفعية ، القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وأندريفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مؤكدة "بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه 300 جندي، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين ، ومدفع دي-20، ومدافع هاوتزر دي-30، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"".
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني وتسقط صاروخين من طراز "إس 200" معدلين
11:38 GMT
وتابعت الدفاع: "ألحقت وحدات من القوات الروسية أضرارا بالنيران بالقوى العاملة للعدو في مناطق ماتياسوفو ونوفوسيلوفكا ومنطقة ميكولايف وتياجينكا بمنطقة خيرسون". وبلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 65 جنديا ومركبتين وثلاث مدفعيات "غفوزديكا" ومحطة للحرب الإلكترونية "بوكوفيل أد".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا يظهر قيام طائرات مسيرة روسية بتدمير نقاط نارية أوكرانية ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف في منطقة بيريستوفوي.
وتبين المشاهد التي أخذت من عدة عمليات استهداف مباشرة لنقاط عسكرية ونارية ومعدات عسكرية أوكرانية من قبل طائرات من دون طيار روسية في منطقة بيريستوفوي، وتوضح المشاهد أيضا الضربات الدقيقة والمباشرة للأهداف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعلن توسيع الهجوم داخل غزة... صور وفيديو06:34 GMTБойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала