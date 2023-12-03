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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-أوكراني-وتسقط-صاروخين-من-طراز-إس-200-معدلين-1083705286.html
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني وتسقط صاروخين من طراز "إس 200" معدلين
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني وتسقط صاروخين من طراز "إس 200" معدلين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن انظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى صاروخين مضادين للطائرات "إس 200" وصاروخ... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T11:38+0000
2023-12-03T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه " أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومنظومات الحرب الإلكترونية ثماني طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق بودكويتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسلافنوي، وبيلوغوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيشانيفكا وفينوغرادنوي في مقاطعة خيرسون، وفيربوفو في مقاطعة زابوروجي.كما تم إسقاط صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز إس- 200 تم تحويلهما لضرب أهداف أرضية، إضافة لصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، على حسب بيان الدفاع الروسية.كما تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الدفاع الإقليمي "113" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ليبتسي في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 95 عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة ومركبتين ومدافع هاوتزر "دي- 30".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تجمعات القوى العاملة من اللواء الميكانيكي "63" ولواء القوات الخاصة الثاني عشر للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحقول سيريبريانسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 عسكريًا ومركبتين.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
https://sputnikarabic.ae/20231203/بعد-تصديهما-لصواريخ-إف---16-الإسرائيلية-في-سوريا-معلومات-عن-أنظمة-بوك-وبانتسير-الروسية--1083704801.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني وتسقط صاروخين من طراز "إس 200" معدلين

11:38 GMT 03.12.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 03.12.2023)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن انظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى صاروخين مضادين للطائرات "إس 200" وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه " أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومنظومات الحرب الإلكترونية ثماني طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق بودكويتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسلافنوي، وبيلوغوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيشانيفكا وفينوغرادنوي في مقاطعة خيرسون، وفيربوفو في مقاطعة زابوروجي.
كما تم إسقاط صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز إس- 200 تم تحويلهما لضرب أهداف أرضية، إضافة لصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، على حسب بيان الدفاع الروسية.
وفي اتجاه كوبيانسك، وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، خلال العمليات العسكرية بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، هزمت القوة البشرية ومعدات اللواءين الميكانيكي الرابع عشر والخامس والعشرين المحمول جواً للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وبيريستوفو في مقاطعة خاركوف.
كما تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الدفاع الإقليمي "113" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ليبتسي في مقاطعة خاركوف.
بانتسير -إس نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي خلال المنتدي العسكري التقني أرميا-2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
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11:47 GMT
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 95 عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة ومركبتين ومدافع هاوتزر "دي- 30".
على محور كراسني ليمان صدت وحدات من قوات مجموعة "الوسط" التابعة للقوات المسلحة الروسية، مدعومة بنيران المدفعية، هجومًا للمجموعة المهاجمة التابعة للواء الميكانيكي الستين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة يامبولوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تجمعات القوى العاملة من اللواء الميكانيكي "63" ولواء القوات الخاصة الثاني عشر للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحقول سيريبريانسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 عسكريًا ومركبتين.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
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