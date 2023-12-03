https://sputnikarabic.ae/20231203/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-أوكراني-وتسقط-صاروخين-من-طراز-إس-200-معدلين-1083705286.html

القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني وتسقط صاروخين من طراز "إس 200" معدلين

القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني وتسقط صاروخين من طراز "إس 200" معدلين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن انظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى صاروخين مضادين للطائرات "إس 200" وصاروخ... 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T11:38+0000

2023-12-03T11:38+0000

2023-12-03T11:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه " أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومنظومات الحرب الإلكترونية ثماني طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق بودكويتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسلافنوي، وبيلوغوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيشانيفكا وفينوغرادنوي في مقاطعة خيرسون، وفيربوفو في مقاطعة زابوروجي.كما تم إسقاط صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز إس- 200 تم تحويلهما لضرب أهداف أرضية، إضافة لصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، على حسب بيان الدفاع الروسية.كما تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الدفاع الإقليمي "113" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ليبتسي في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 95 عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة ومركبتين ومدافع هاوتزر "دي- 30".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تجمعات القوى العاملة من اللواء الميكانيكي "63" ولواء القوات الخاصة الثاني عشر للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحقول سيريبريانسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 عسكريًا ومركبتين.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.

https://sputnikarabic.ae/20231203/بعد-تصديهما-لصواريخ-إف---16-الإسرائيلية-في-سوريا-معلومات-عن-أنظمة-بوك-وبانتسير-الروسية--1083704801.html

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