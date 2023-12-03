https://sputnikarabic.ae/20231203/القوة-الناعمة-في-الحروب-والنزاعات-بين-ازدواجية-المعايير-والتضليل-الإعلامي--1083704437.html

القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي

القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي

نتحدث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: قوة الإعلام في تشكيل الرأي العام و سلطة القنوات العالمية على قرارات الدول في الأزمات والحروب،... 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T11:25+0000

2023-12-03T11:25+0000

2023-12-03T11:25+0000

راديو

صدى الحياة

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القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي

السلطة الأولىمنذ خمسينيات القرن الماضي، وبظهور وسائل الإعلام التلفزيونية، أخذ الإعلام اهتماما كبيرا من قبل صنّاع القرار والدول، وتعتبر هذه الفترة هي العصر الذهبي للتلفزيون، أين كانت الكلمة والصورة هما المفتاح الأول لتوجيه الرأي العام نحو ما تمليه أجندة وسياسات الدول على هذه الوسائل.فسلطة الإعلام منذ ظهوره لم تكن مجرد كلمات أو شعارات لإبراز دور الإعلام في المجتمعات والدول، بل حقيقة كان للإعلام دورا كبيرا في توجيه الرأي العام وفي إحداث ثورات وإخمادها، وفي إخراج الناس إلى الشوارع للمظاهرات وفي إسكاتهم، وفي بث حقائق وأحداث، وأيضا أكاذيب وأخبار مضللة. فكيف هي سلطة الإعلام اليوم في ظل التطور التكنولوجي وتنوع وسائل الإعلام والاتصال في عصرنا الراهن، وكيف يؤثر الإعلام على مصير الشعوب والبلدان في زمن الحروب والنزاعات؟، فهل ما زال الإعلام سلطة رابعة أم أنه اليوم بات هو السلطة الأولى؟.حول تأثير الإعلام الغربي في الحرب الإسرائيلية على غزة، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين ومدرب الصحفيين بقضايا حقوق الإنسان والسلامة المهنية، الأستاذ خالد القضاة لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الأستاذ خالد القضاة إلى تعاطي الإعلام الغربي والعربي مع أحداث الحرب الإسرائيلية وقال لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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