https://sputnikarabic.ae/20231203/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-حماس-تتفوق-علينا-معلوماتيا-وأولمرت-يطالب-بإقالة-نتنياهو-1083709896.html

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "حماس" تتفوق علينا معلوماتيا.. وأولمرت يطالب بإقالة نتنياهو

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "حماس" تتفوق علينا معلوماتيا.. وأولمرت يطالب بإقالة نتنياهو

إسرائيل تعلن توسيع الحرب والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "حماس" تتفوق علينا معلوماتيا، وأولمرت يطالب بإقالة نتنياهو، والأخير يقول إنه حصل على تفويض بقيادة... 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T14:29+0000

2023-12-03T14:29+0000

2023-12-03T14:29+0000

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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "حماس" تتفوق علينا معلوماتيا.. أولمرت يطالب بإقالة نتنياهو.. ونتنياهو يقول إنه حصل على تفويض بقيادة إسرائيل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "حماس" تتفوق علينا معلوماتيا.. أولمرت يطالب بإقالة نتنياهو.. ونتنياهو يقول إنه حصل على تفويض بقيادة إسرائيل

إسرائيل تسحب فريق الموساد من قطر بعد تعثر المفاوضات مع "حماس"، ووزير الدفاع الأمريكي: ما زلنا قادرين على إرسال الأسلحة لأوكرانيا وإسرائيل معا.السعودية والإمارات تطلقان ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، و50 شركة تتعهد بخفض انبعاثات الميثان إلى الصفر بحلول 2030.إسرائيل تعلن توسيع الحرب والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول إن "حماس" تتفوق علينا معلوماتيادخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ58 في ظل توسيع إسرائيل لهجماتها الجوية والبرية والبحرية وسط تصدي الفصائل الفلسطينية لمحاولات التوغل داخل مدن القطاع سواء في الشمال أو الجنوب.واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع في "الجولة الثانية" من الحرب، وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن "7 فلسطينيين على الأقل استشهدوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة". كما شهد شرق دير البلح عمليات قصف إسرائيلية عنيفة طالت العديد من المنازل.من جانبه أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، بتفوق حركة "حماس" على قوات بلاده معلوماتيا في قطاع غزة.وتابع هاغاري: "ما زالت حماس تمتلك قدرات معقدة ومركبة تحت الأرض وهناك مناطق لم يصل إليها الجيش"، مشيرا إلى أن أكثر من 150 صاروخا أطلقت على إسرائيل منذ صباح الجمعة لكن معظمها لم يصل إلى أهدافه.في الوقت نفسه صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إنه ملتزم بشكل شخصي بإعادة جميع الرهائن والأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس".وأوضح أن إسرائيل تريد العودة إلى ما قبل جولة الهدن الإنسانية بتطبيق أهدافها المعلنة بتدمير حماس وإعادة الأسرى بالخيار العسكري والضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم من غزة وجعل كامل القطاع غير قابل للحياة.أولمرت يطالب بإقالة نتنياهو والأخير يقول إنه حصل على تفويض بقيادة إسرائيل ولا أعمل بحسب استطلاعات الرأيقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه حصل على تفويض من المواطنين الإسرائيليين بقيادة بلاده ولا يعمل بحسب استطلاعات الرأي.ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية، عن نتنياهو في مؤتمر صحفي، أنه لا يعمل بحسب نتائج استطلاعات الرأي، كما أنه حصل على تفويض من المواطنين لقيادة البلاد.وأضاف بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ضغطت على الوسطاء لتحسين إطار اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة مع حماس، ونجحت في ذلك إلى حد كبير، مشددا على أن الحركة خرقت الاتفاق وهذا الضغط سيزداد عليها.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قواته العسكرية ستواصل الحرب، ولدى إسرائيل 3 أهداف تتمثل في القضاء على حماس وإعادة المختطفين وضمان ألا تشكل عزة تهديدا من جديد.في الوقت نفسه تتصاعد المطالبات بإقالة نتنياهو والجديد جاء من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت الذي وجه انتقادات لاستراتيجية إسرائيل الحالية تجاه غزة، قائلا إن بلاده "ترفض إبلاغ العالم بما تتصوره للقطاع بعد الحرب"، داعيا رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة.وحذر أولمرت من التهديد والتفاخر بالقيادة السياسية الحالية، والزعم أن لدى إسرائيل الكثير من الوقت، فهذا ليس له أساس من الصحة فالوقت محدود جدا لدى إسرائيل، على حد تعبيره.وأضاف أولمرت: "ما يمكن أن يمنح إسرائيل بعض الوقت والصبر من جانب المجتمع الدولي، هو أولا التوضيح أنه في نهاية العملية العسكرية، فإن إسرائيل ستنسحب من غزة عندما تهزم حماس".ولفت إلى أن شعبية نتنياهو تراجعت بشكل كبير، على اعتبار أنه مسؤول عن كل ما جرى من مشاكل في إسرائيل خلال الفترة الماضية، إضافة إلى المعارضة التي تلقاها خلال التعديلات القضائية.إسرائيل تسحب فريق الموساد من قطر بعد تعثر المفاوضات مع "حماس"استدعت إسرائيل فريق الاستخبارات "الموساد" المتواجد في قطر، بعد تعثر المفاوضات غير المباشرة مع "حماس" بشأن عمليات تبادل الأسرى ومعايير هدنة جديدة في قطاع غزة بين الطرفين.واتهمت إسرائيل الحركة الفلسطينية بعدم تنفيذ الجزء الخاص بها من الاتفاق "والذي تضمن إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء وفق القائمة التي تم تقديمها إلى حماس ووافقت عليها"، بحسب بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، باسم جهاز المخابرات والمهام الخاصة.وتقود قطر والولايات المتحدة ومصر جهود الوساطة بين حركة "حماس" والمسؤولين الإسرائيليين من أجل إطلاق سراح أسرى تحتجزهم الحركة وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، والتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في القطاع.وانهارت هدنة دامت أسبوعاً، بعدما استأنفت إسرائيل القتال، صباح الجمعة، لتنتهي فترة توقف الأعمال العدائية التي سمحت بتبادل الأسرى.وقال إن إسرائيل هدفها الأساسي استكمال الحرب وتوسيع عملياتها في جنوب قطاع غزة، لأنها تحارب الشعب الفلسطيني وليس حركة حماس بهدف تهجيره.وزير الدفاع الأمريكي: ما زلنا قادرين على إرسال الأسلحة لأوكرانيا وإسرائيل معاقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن واشنطن لن تسمح لروسيا بتحقيق النصر في أوكرانيا، وتهدف إلى مواصلة إمداد كييف بالمساعدات العسكرية.وقال أوستن إن الولايات المتحدة لن تسمح لحركة "حماس" أو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتصار. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ما زالت قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها وإرسال المساعدات إلى العديد من مسارح العمليات العسكرية في وقت واحد، والتي تشمل كلا من إسرائيل وأوكرانيا.وأضاف: "الولايات المتحدة هي أقوى دولة على وجه الأرض. يمكننا القيام بمهام متعددة"، واصفا العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا بأنها "تحد لحلفاء الناتو" وتابع: "وبالتالي فإن نتيجة هذا الصراع ستحدد الأمن العالمي لعقود قادمة.ورغم حديث أوستن إلا أن الجدل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا حول توقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا حيث يعرقل الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي الموافقة على طلب قدمه الرئيس بايدن لتخصيص ما يقرب من 60 مليار دولار إضافية لأوكرانيا في إطار المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لكييف.وأشار إلى "أن المقصود بتصريح وزير الدفاع الأمريكي هو محاولة لتخفيف تأثير هذا الكلام على ما يجري داخل أوكرانيا وعلى حكومة أوكرانيا نفسها، لأنه عندما تجد أوكرانيا مثل هذه التصريحات بخفض الدعم لأوكرانيا داخل الولايات المتحدة".السعودية والإمارات تطلقان ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز و50 شركة تتعهد بخفض انبعاثات الميثان إلى الصفر بحلول 2030أطلقت السعودية والإمارات "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" -خلال فعاليات مؤتمر "كوب 28"- والذي وقّعت عليه 50 شركة تمثل أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي، وتعهدت بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان ووقف حرق الغاز بحلول 2030، وفق ما جاء ببيان على الموقع الإلكتروني للمؤتمر.وأعلن سلطان أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف "كوب 28" (COP28) خلال فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر عن توقيع 50 شركة بقطاع النفط والغاز على "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" حيث تلتزم الشركات بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان ووقف حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.وأكد الجابر بكلمته التي ألقاها في المؤتمر التزام 29 شركة نفط وطنية بالميثاق، وهو أكبر عدد على الإطلاق من شركات النفط الوطنية التي وقعت على تعهّد بالحد من الانبعاثات.ومن بين أبرز الشركات الوطنية التي وقّعت على الميثاق -والتي تمثل 60% من الموقّعين-: "أرامكو" السعودية، و"أدنوك" الإماراتية، و"بابكو إنرجيز" (Bapco Energies) البحرينية، و"إكوبترول" (Ecopetrol) الكولومبية، والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، وتنمية نفط عمان، و"إكوينور"، و"بتروبراس" البرازيلية، وغيرها.وأشار الى أنه "لكي يتم تنفيذ هذه المقترحات والتعهدات لا بد من التنسيق والتوافق بين الدول المنتجة للنفط وتفاهمات الدول الكبرى التي تمارس ضغوطاً كبيرة على شركات النفط، لذلك تسعى هذه الدول لحماية شركاتها ومنتجاتها وأن تكون شريكة مع المجتمع الدولي لحماية الكوكب ومحاولة ضبط التغير المناخي".

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