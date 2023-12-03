عربي
https://sputnikarabic.ae/20231203/بريطانيا-تطلق-طائرات-استطلاع-في-محاولة-لمعرفة-مكان-الرهائن-والأسرى-الإسرائيليين-في-غزة-1083702227.html
بريطانيا تطلق طائرات استطلاع في محاولة لمعرفة مكان الرهائن والأسرى الإسرائيليين في غزة
بريطانيا تطلق طائرات استطلاع في محاولة لمعرفة مكان الرهائن والأسرى الإسرائيليين في غزة
أطلقت بريطانيا، اليوم الأحد، طائرات استطلاع لتحديد مكان الرهائن والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T09:37+0000
2023-12-03T09:37+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
العالم العربي
الأخبار
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102502/28/1025022813_0:275:3067:2000_1920x0_80_0_0_9b763e70c389ec7dedfa443e41829f8e.jpg
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع البريطانية ستقوم بإطلاق طائرات استطلاع فوق إسرائيل وغزة في محاولة لمعرفة مكان الرهائن والأسرى الإسرائيليين في القطاع.وأوضحت الصحيفة أن تلك الطائرات مخصصة للمراقبة والاستطلاع فحسب، وليست مخصصة للقتال، وأن وزارة الدفاع البريطانية قد خصصت مجموعة مختلفة من الطائرات لهذا الغرض، على أن يتم تبادل المعلومات المتوفرة مع الجانب الإسرائيلي.وأشارت الصحيفة إلى أنه قتل حوالي 12 مواطنا بريطانيا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة حماس، منوهة إلى أن هناك 5 بريطانيين لا يزالون مفقودين حتى الآن.وفي سياق متصل، قالت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، إن عناصرها هاجموا تجمعا لجنود إسرائيليين في قطاع غزة، وأوقعوا عددا كبيرا من القتلى.وأضافت "القسام" في بيان، أن الهجوم وقع في نقطة تموضع للجنود الإسرائيليين شرق جحر الديك بوسط قطاع غزة، موضحة أن مقاتليها زرعوا 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، ثم فجروها في الجنود.وأكدت أن أحد مقاتليها أجهز على من تبقى من أفراد القوة، ومن ثم انسحب مقاتلو حماس إلى مواقعهم، بعد إيقاع عدد كبير من القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة الماضية 1 ديسمبر/ كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231203/المكتب-الحكومي-في-غزة-80-من-آليات-ومعدات-الإنقاذ-دمرت-جراء-القصف-الإسرائيلي-1083699447.html
https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قائد-اللواء-الجنوبي-لفرقة-غزة-في-7-أكتوبر-واحتجاز-جثته-لدى-حماس-1083691981.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102502/28/1025022813_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_22a63cf0af42657fd55e5d7c633ca24d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس

بريطانيا تطلق طائرات استطلاع في محاولة لمعرفة مكان الرهائن والأسرى الإسرائيليين في غزة

09:37 GMT 03.12.2023
© AP Photo / Pavlos Vrionidesطائرة حربية بريطانيا في قبرص
طائرة حربية بريطانيا في قبرص - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Pavlos Vrionides
تابعنا عبر
أطلقت بريطانيا، اليوم الأحد، طائرات استطلاع لتحديد مكان الرهائن والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع البريطانية ستقوم بإطلاق طائرات استطلاع فوق إسرائيل وغزة في محاولة لمعرفة مكان الرهائن والأسرى الإسرائيليين في القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الطائرات مخصصة للمراقبة والاستطلاع فحسب، وليست مخصصة للقتال، وأن وزارة الدفاع البريطانية قد خصصت مجموعة مختلفة من الطائرات لهذا الغرض، على أن يتم تبادل المعلومات المتوفرة مع الجانب الإسرائيلي.
الموت كان في كل مكان صور لـسبوتنيك من عمليات الإخلاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
المكتب الحكومي في غزة: 80% من آليات ومعدات الإنقاذ دمرت جراء القصف الإسرائيلي
07:47 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أنه قتل حوالي 12 مواطنا بريطانيا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة حماس، منوهة إلى أن هناك 5 بريطانيين لا يزالون مفقودين حتى الآن.
وفي سياق متصل، قالت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، إن عناصرها هاجموا تجمعا لجنود إسرائيليين في قطاع غزة، وأوقعوا عددا كبيرا من القتلى.
وأضافت "القسام" في بيان، أن الهجوم وقع في نقطة تموضع للجنود الإسرائيليين شرق جحر الديك بوسط قطاع غزة، موضحة أن مقاتليها زرعوا 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، ثم فجروها في الجنود.
وأكدت أن أحد مقاتليها أجهز على من تبقى من أفراد القوة، ومن ثم انسحب مقاتلو حماس إلى مواقعهم، بعد إيقاع عدد كبير من القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة في 7 أكتوبر واحتجاز جثته لدى "حماس"
أمس, 17:23 GMT
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة الماضية 1 ديسمبر/ كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعلن توسيع الهجوم داخل غزة... صور وفيديو06:34 GMTБойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала