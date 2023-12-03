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https://sputnikarabic.ae/20231203/بعد-تصديهما-لصواريخ-إف---16-الإسرائيلية-في-سوريا-معلومات-عن-أنظمة-بوك-وبانتسير-الروسية--1083704801.html
بعد تصديهما لصواريخ "إف - 16" الإسرائيلية في سوريا.. معلومات عن أنظمة "بوك" و"بانتسير" الروسية
بعد تصديهما لصواريخ "إف - 16" الإسرائيلية في سوريا.. معلومات عن أنظمة "بوك" و"بانتسير" الروسية
حققت منظومات الدفاع الجوي الروسية إنجازات عسكرية يشهد لها العالم أجمع بفضل كفائتها العالية، التي ظهرت في جميع الحروب التي شاركت فيها تلك الأسلحة الدفاعية. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T11:47+0000
2023-12-03T11:47+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
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إسرائيل
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وتطور روسيا أنواع مختلفة من منظومات الدفاع الجوي كل منها يختص بتدمير الأهداف الجوية المعادية في نطاق محدد بما يوفر تغطية متكاملة ضد جميع التهديدات سواء بعيدة أو متوسطة أو قصيرة المدى. ولهذا السبب حققت أنظمة صواريخ "أرض - جو" الروسية انتشارا واسعا في العديد من المناطق والدول حول العالم، ومنها سوريا.وأعلن مركز المصالحة الروسي أن الجيش السوري تمكن من إسقاط جميع الصواريخ التي أطلقتها مقاتلات إسرائيلية طراز "إف - 16" كانت تستهدف مواقع بالقرب من العاصمة السورية دمشق، مشيرا إلى أنه تم استخدام منظومات "بوك - إم 2 إي" و"بانتسير-إس" الروسية الصنع، في تلك المهمة.وتمثل أنظمة "تور" و "بانتسير" جزءا من شبكة الدفاع الجوي متعددة الطبقات، وتتولى مهام تأمين المواقع العسكرية من الأهداف الجوية المعادية، في نطاق يبدأ من مئات الأمتار ويمتد إلى عشرات الكيلومترات.قدرات "بوك إم - 2 إي"تستطيع "بوك إم - 2 إي" إسقاط الطائرات والدرونز والصواريخ المجنحة والبالستية والقنابل الموجهة والتصدي لصواريخ "جو - أرض"، ويمكنها تأمين التشكيلات العسكرية أثناء الحركة، كما تتولى مهام تأمين المنشآت الحيوية في جميع الظروف الجوية.وتصنف "بوك إم - 2 إي" ضمن منظومات الدفاع الجوي متوسطة المدى وهي محمولة على مركبات وتعمل منفردة أو ضمن شبكة متكاملة ويمكنها إطلاق الصواريخ ذاتيا عند ربطها بالرادارات، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.يتراوح مدى صواريخ "بوك إم - 2 إي" بين 3 كيلومترات و45 كيلومترا، كما يختلف ارتفاع إصابة الأهداف ليبدأ من 15 مترا حتى 25 كيلومترا، وتستطيع العمل في ظروف التشويش الإلكتروني، حيث يمكنها تمييز الأهداف المعادية بدقة في ظروف القتال المتشابكة.قدرات "بانتسير-إس 1"تصنف "بانتسير-إس 1" ضمن منظومات الدفاع الجوي الروسية قصيرة المدى، التي يمكنها الاشتباك مع قائمة واسعة من الأهداف الجوية المعادية في نطاق تغطيتها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وصممت روسيا هذه المنظومة لحماية المنشآت العسكرية الصغيرة والمنشآت الحيوية للدولة مثل المباني الإدارية المهمة والمنشآت الصناعية، وتتميز بقدرتها على الاشتباك مع أهداف معادية في وضع الثبات أو أثناء الحركة.ولفت الموقع إلى أن مدى "بانتسير-إس 1" يتراوح بين 1200 متر حتى 20 كيلومترا، ويمكنها رصد الأهداف وتدميرها على ارتفاعات تبدأ من 15 مترا وتصل إلى 15 ألف متر باستخدام الصواريخ.أما باستخدام المدفعية الخاصة بالمنظومة فإنها تستطيع إسقاط الأهداف في نطاق يبدأ من 200 متر ويصل إلى 4 آلاف متر، على ارتفاعات تصل إلى 3 آلاف متر.ويمكن لـ"بانتسير-إس 1" أن تشتبك مع 4 أهداف في وقت واحد، وتشمل قائمة أهدافها الطائرات والصواريخ المجنحة.
https://sputnikarabic.ae/20231203/مركز-المصالحة-الروسي-منظومات-بوك-وبانتسير-تصدت-لصواريخ-جوية-إسرائيلية-في-سوريا-1083697685.html
https://sputnikarabic.ae/20231201/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-العاصمة-دمشق-1083672949.html
https://sputnikarabic.ae/20220629/تزويد-النسخة-الجديدة-من-نظام-الدفاع-الجوي-بانتسير-إس-إم-بضعف-عدد-الصواريخ-1064413889.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

بعد تصديهما لصواريخ "إف - 16" الإسرائيلية في سوريا.. معلومات عن أنظمة "بوك" و"بانتسير" الروسية

11:47 GMT 03.12.2023
© Sputnik . Alexander Vilf"بانتسير -إس" نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي خلال المنتدي العسكري التقني "أرميا-2015".
بانتسير -إس نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي خلال المنتدي العسكري التقني أرميا-2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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حققت منظومات الدفاع الجوي الروسية إنجازات عسكرية يشهد لها العالم أجمع بفضل كفائتها العالية، التي ظهرت في جميع الحروب التي شاركت فيها تلك الأسلحة الدفاعية.
وتطور روسيا أنواع مختلفة من منظومات الدفاع الجوي كل منها يختص بتدمير الأهداف الجوية المعادية في نطاق محدد بما يوفر تغطية متكاملة ضد جميع التهديدات سواء بعيدة أو متوسطة أو قصيرة المدى.
ولهذا السبب حققت أنظمة صواريخ "أرض - جو" الروسية انتشارا واسعا في العديد من المناطق والدول حول العالم، ومنها سوريا.
وأعلن مركز المصالحة الروسي أن الجيش السوري تمكن من إسقاط جميع الصواريخ التي أطلقتها مقاتلات إسرائيلية طراز "إف - 16" كانت تستهدف مواقع بالقرب من العاصمة السورية دمشق، مشيرا إلى أنه تم استخدام منظومات "بوك - إم 2 إي" و"بانتسير-إس" الروسية الصنع، في تلك المهمة.
منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع بوك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
مركز المصالحة الروسي: منظومات "بوك" و"بانتسير" تصدت لصواريخ جوية إسرائيلية في سوريا
05:38 GMT
وتمثل أنظمة "تور" و "بانتسير" جزءا من شبكة الدفاع الجوي متعددة الطبقات، وتتولى مهام تأمين المواقع العسكرية من الأهداف الجوية المعادية، في نطاق يبدأ من مئات الأمتار ويمتد إلى عشرات الكيلومترات.

قدرات "بوك إم - 2 إي"

تستطيع "بوك إم - 2 إي" إسقاط الطائرات والدرونز والصواريخ المجنحة والبالستية والقنابل الموجهة والتصدي لصواريخ "جو - أرض"، ويمكنها تأمين التشكيلات العسكرية أثناء الحركة، كما تتولى مهام تأمين المنشآت الحيوية في جميع الظروف الجوية.
وتصنف "بوك إم - 2 إي" ضمن منظومات الدفاع الجوي متوسطة المدى وهي محمولة على مركبات وتعمل منفردة أو ضمن شبكة متكاملة ويمكنها إطلاق الصواريخ ذاتيا عند ربطها بالرادارات، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
1 ديسمبر, 22:50 GMT
يتراوح مدى صواريخ "بوك إم - 2 إي" بين 3 كيلومترات و45 كيلومترا، كما يختلف ارتفاع إصابة الأهداف ليبدأ من 15 مترا حتى 25 كيلومترا، وتستطيع العمل في ظروف التشويش الإلكتروني، حيث يمكنها تمييز الأهداف المعادية بدقة في ظروف القتال المتشابكة.

قدرات "بانتسير-إس 1"

تصنف "بانتسير-إس 1" ضمن منظومات الدفاع الجوي الروسية قصيرة المدى، التي يمكنها الاشتباك مع قائمة واسعة من الأهداف الجوية المعادية في نطاق تغطيتها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وصممت روسيا هذه المنظومة لحماية المنشآت العسكرية الصغيرة والمنشآت الحيوية للدولة مثل المباني الإدارية المهمة والمنشآت الصناعية، وتتميز بقدرتها على الاشتباك مع أهداف معادية في وضع الثبات أو أثناء الحركة.
بانتسير-إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2022
تزويد النسخة الجديدة من نظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس إم" بضعف عدد الصواريخ
29 يونيو 2022, 12:52 GMT
ولفت الموقع إلى أن مدى "بانتسير-إس 1" يتراوح بين 1200 متر حتى 20 كيلومترا، ويمكنها رصد الأهداف وتدميرها على ارتفاعات تبدأ من 15 مترا وتصل إلى 15 ألف متر باستخدام الصواريخ.
أما باستخدام المدفعية الخاصة بالمنظومة فإنها تستطيع إسقاط الأهداف في نطاق يبدأ من 200 متر ويصل إلى 4 آلاف متر، على ارتفاعات تصل إلى 3 آلاف متر.
ويمكن لـ"بانتسير-إس 1" أن تشتبك مع 4 أهداف في وقت واحد، وتشمل قائمة أهدافها الطائرات والصواريخ المجنحة.
© Sputnikنظام الدفاع الجوي الصاروخي- المدفعي "بانتسير – إس 1"
نظام الدفاع الجوي الصاروخي- المدفعي بانتسير – إس 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
نظام الدفاع الجوي الصاروخي- المدفعي "بانتسير – إس 1"
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