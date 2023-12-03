https://sputnikarabic.ae/20231203/حماس-تعلن-استهداف-تجمع-يضم-60-جنديا-إسرائيليا-وقتل-عدد-كبير-منهم-1083702065.html
"حماس" تعلن استهداف تجمع يضم 60 جنديا إسرائيليا وقتل عدد كبير منهم
"حماس" تعلن استهداف تجمع يضم 60 جنديا إسرائيليا وقتل عدد كبير منهم
قالت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، إن عناصرها هاجموا تجمعا لجنود إسرائيليين في قطاع غزة، وأوقعوا عددا كبيرا من القتلى. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T09:07+0000
2023-12-03T09:07+0000
2023-12-03T09:07+0000
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وأضافت "القسام" في بيان، أن الهجوم وقع في نقطة تموضع للجنود الإسرائيليين شرق جحر الديك بوسط قطاع غزة.وأفادت بأن أحد مقاتليها أجهز على من تبقى من أفراد القوة، ومن ثم انسحب مقاتلو حماس إلى مواقعهم، بعد إيقاع عدد كبير من القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة الماضية 1 ديسمبر/ كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين. وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231201/قتلت-زوجتي-وطفليالقسام-تنشر-فيديو-لأسير-إسرائيلي-يوجه-رسالة-إلى-نتنياهوفيديو-1083660223.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, الأخبار
"حماس" تعلن استهداف تجمع يضم 60 جنديا إسرائيليا وقتل عدد كبير منهم
قالت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، إن عناصرها هاجموا تجمعا لجنود إسرائيليين في قطاع غزة، وأوقعوا عددا كبيرا من القتلى.
وأضافت "القسام
" في بيان، أن الهجوم وقع في نقطة تموضع للجنود الإسرائيليين شرق جحر الديك بوسط قطاع غزة.
وأوضحت أن مقاتليها زرعوا 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، ثم فجروها في الجنود.
وأفادت بأن أحد مقاتليها أجهز على من تبقى من أفراد القوة، ومن ثم انسحب مقاتلو حماس إلى مواقعهم، بعد إيقاع عدد كبير من القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل
والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة الماضية 1 ديسمبر/ كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة
ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.