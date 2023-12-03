https://sputnikarabic.ae/20231203/حماس-تعلن-تفجير-نفق-في-غزة-بداخله-جنود-إسرائيليون-1083714166.html
"حماس" تعلن تفجير نفق في غزة بداخله جنود إسرائيليون
"حماس" تعلن تفجير نفق في غزة بداخله جنود إسرائيليون
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حركة حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها فجرت نفقا ملغما في مدينة غزة فيه قوات إسرائيلية. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T16:34+0000
2023-12-03T16:34+0000
2023-12-03T16:34+0000
رصد عسكري
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وذكر الجناح العسكري لـ"حماس" في بيان أن "مقاتلي القسام فجروا نفقا مفخخا كان يضم وحدة مشاة إسرائيلية في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات".أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ هجمات ضد أهداف لحركة "حماس" في قطاع غزة.يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عمليات-برية-شمالي-خان-يونس-في-قطاع-غزة-1083712410.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
"حماس" تعلن تفجير نفق في غزة بداخله جنود إسرائيليون
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حركة حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها فجرت نفقا ملغما في مدينة غزة فيه قوات إسرائيلية.
وذكر الجناح العسكري لـ"حماس" في بيان أن "مقاتلي القسام فجروا نفقا مفخخا كان يضم وحدة مشاة إسرائيلية في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات".
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ هجمات ضد أهداف لحركة "حماس" في قطاع غزة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الجيش بدء العمليات البرية شمالي خان يونس"، مشيرة إلى بدء التوغل، جنوبي غزة، ضمن العملية العسكرية البرية في القطاع.
وأعلنت إذاعة الجيش، في وقت سابق اليوم، إصابة 11 إسرائيليا
غالبيتهم من الجنود في منطقة بيت هليل شمالي إسرائيل إثر سقوط صاروخ.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس
في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.