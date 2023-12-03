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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/خبير-إقالة-زالوجني-ستؤدي-إلى-عواقب-وخيمة-على-زيلينسكي-1083712127.html
خبير: إقالة زالوجني ستؤدي إلى "عواقب وخيمة" على زيلينسكي
خبير: إقالة زالوجني ستؤدي إلى "عواقب وخيمة" على زيلينسكي
صرح رئيس معهد كييف "بنتا"، فلاديمير فيسينكو، اليوم الأحد، أن إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني من منصبه محفوفة بـ"عواقب وخيمة" على... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T15:44+0000
2023-12-03T15:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأشار الخبير الأوكراني لصحيفة "بي بي سي نيوز"، إلى أن "زالوجني هو ثاني أكثر الأشخاص شعبية في أوكرانيا، ويعتبره مكتب الرئيس منافسا محتملا، والآن، يبدو أنهم يريدون إلقاء اللوم على زالوجني في جميع المشكلات على الجبهة".وشدد فيسينكو على أن إقالة زالوجني ستضعف موقف زيلينسكي، ما يعني "ضربة قوية" له، على حسب رأي الخبير الأوكراني.وأوضح كليتشكو أنه وبحسب اعتقاده فإن البلاد تتجه نحو الاستبداد، حيث يعتمد كل شيء على مزاج شخص واحد.وقال كليتشكو:" في الوقت الحالي، لم يتبق سوى مؤسسة مستقلة واحدة ، لكن هناك الكثير من الضغط عليها، وهي الحكومة المحلية"، مؤكدا أنه إذا استمرت البلاد على هذا المنوال، فسوف تصبح أوكرانيا كلها "تعتمد على مزاج شخص واحد".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231203/مظليون-روس-يدمرون-مدرعتين-أوكرانيتين-باستخدام-صواريخ-كورنيت-فيديو--1083698653.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

خبير: إقالة زالوجني ستؤدي إلى "عواقب وخيمة" على زيلينسكي

15:44 GMT 03.12.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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صرح رئيس معهد كييف "بنتا"، فلاديمير فيسينكو، اليوم الأحد، أن إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني من منصبه محفوفة بـ"عواقب وخيمة" على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأشار الخبير الأوكراني لصحيفة "بي بي سي نيوز"، إلى أن "زالوجني هو ثاني أكثر الأشخاص شعبية في أوكرانيا، ويعتبره مكتب الرئيس منافسا محتملا، والآن، يبدو أنهم يريدون إلقاء اللوم على زالوجني في جميع المشكلات على الجبهة".
وشدد فيسينكو على أن إقالة زالوجني ستضعف موقف زيلينسكي، ما يعني "ضربة قوية" له، على حسب رأي الخبير الأوكراني.
وأفادت وسائل إعلام غربية، يوم أمس السبت، نقلا عن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، بأنه نتيجة لأفعال فلاديمير زيلينسكي، لا توجد عمليا مؤسسات مستقلة للسلطة في أوكرانيا.
وأوضح كليتشكو أنه وبحسب اعتقاده فإن البلاد تتجه نحو الاستبداد، حيث يعتمد كل شيء على مزاج شخص واحد.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:02 GMT
وقال كليتشكو:" في الوقت الحالي، لم يتبق سوى مؤسسة مستقلة واحدة ، لكن هناك الكثير من الضغط عليها، وهي الحكومة المحلية"، مؤكدا أنه إذا استمرت البلاد على هذا المنوال، فسوف تصبح أوكرانيا كلها "تعتمد على مزاج شخص واحد".
في وقت سابق، كتبت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن ازدياد التناقضات بين القيادة السياسية والعسكرية للبلاد، فضلا عن انتشار الرواية في الأوساط السياسية بأن القائد العام للقوات المسلحة لأوكرانيا فاليري زالوجني، أصبح بديلا لزيلينسكي وقد يصبح مرشحا لرئاسة أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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