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https://sputnikarabic.ae/20231203/عصابة-من-القردة-اللصوص-تسرق-ممتلكات-السياح-وتقايضها-بالطعام-فيديو-1083699621.html
عصابة من "القردة اللصوص" تسرق ممتلكات السياح وتقايضها بالطعام... فيديو
عصابة من "القردة اللصوص" تسرق ممتلكات السياح وتقايضها بالطعام... فيديو
في معبد أولواتو في بالي، إندونيسيا، تشتهر قرود "المكاك" طويلة الذيل التي تعيش هناك وتحصل على قوت يومها من خلال سرقة ممتلكات السائحين، إذ تستخدم هذه القرود... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T07:51+0000
2023-12-03T08:01+0000
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تُعرف قرود المكاك في جزيرة بالي الإندونيسية بسلوك فريد من نوعه، حيث تسرق هواتف السياح وأغراضهم المختلفة بهدف المقايضة والحصول على الطعام. لكن دراسة جديدة كشفت أن هذه القرود تستطيع تمييز الأشياء الأغلى ثمنا.كما أن أن القرد المكاك قادر على تمييز الأغراض الأكثر قيمة لدى السياح، وهذا ما يجعله يميل إلى سرقة الأشياء الثمينة للحصول على مكتسبات أكبر.ويتسم المكّاك بتسلسل وبناء اجتماعي غاية في التعقيد، فإذا قام مكّاك من طبقةٍ أدنى في السلسلة الاجتماعية، بأكل ثمار التوت دون أن يترك شيئًا لمكّاك من الطبقة الأعلى، يكون بإمكان المكاك الأعلى اجتماعيًا، أن يُزيل ثمار التوت من فم القرد الآخر.
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العالم, نادي الفيديو

عصابة من "القردة اللصوص" تسرق ممتلكات السياح وتقايضها بالطعام... فيديو

07:51 GMT 03.12.2023 (تم التحديث: 08:01 GMT 03.12.2023)
© AFP 2023 / Jack Taylorقرود المكاك تتسلق مصورًا صحفياً في معبد "فرا برانغ سام يود" خلال مهرجان القرود السنوي "مونكي بوفيت"، في محافظة لوبوري، شمال بانكوك في 28 نوفمبر 2021
قرود المكاك تتسلق مصورًا صحفياً في معبد فرا برانغ سام يود خلال مهرجان القرود السنوي مونكي بوفيت، في محافظة لوبوري، شمال بانكوك في 28 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© AFP 2023 / Jack Taylor
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في معبد أولواتو في بالي، إندونيسيا، تشتهر قرود "المكاك" طويلة الذيل التي تعيش هناك وتحصل على قوت يومها من خلال سرقة ممتلكات السائحين، إذ تستخدم هذه القرود البضائع المسروقة لمقايضتها مقابل العشاء.
تُعرف قرود المكاك في جزيرة بالي الإندونيسية بسلوك فريد من نوعه، حيث تسرق هواتف السياح وأغراضهم المختلفة بهدف المقايضة والحصول على الطعام. لكن دراسة جديدة كشفت أن هذه القرود تستطيع تمييز الأشياء الأغلى ثمنا.
كما أن أن القرد المكاك قادر على تمييز الأغراض الأكثر قيمة لدى السياح، وهذا ما يجعله يميل إلى سرقة الأشياء الثمينة للحصول على مكتسبات أكبر.
ويتسم المكّاك بتسلسل وبناء اجتماعي غاية في التعقيد، فإذا قام مكّاك من طبقةٍ أدنى في السلسلة الاجتماعية، بأكل ثمار التوت دون أن يترك شيئًا لمكّاك من الطبقة الأعلى، يكون بإمكان المكاك الأعلى اجتماعيًا، أن يُزيل ثمار التوت من فم القرد الآخر.
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