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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/عمدة-كييف-أؤيد-تصريح-زالوجني-بأن-الجيش-الأوكراني-في-وضع-حرج-على-الجبهة-1083703252.html
عمدة كييف: أؤيد تصريح زالوجني بأن "الجيش الأوكراني في وضع حرج على الجبهة"
عمدة كييف: أؤيد تصريح زالوجني بأن "الجيش الأوكراني في وضع حرج على الجبهة"
أعرب عمدة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الأحد، عن تأييده لتصريح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، بأن "الجيش الأوكراني في وضع حرج على... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T10:48+0000
2023-12-03T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف كليتشكو في مقابلة مع صحيفة "مينوتين 20" السويسرية: "زالوجني قال الحقيقة، وفي بعض الأحيان لا يريد الناس سماع الحقيقة".وأشار العمدة إلى أنه "لن يكون من الممكن إلى الأبد، الكذب على شعب أوكرانيا والشركاء الغربيين بشأن الوضع الحقيقي على الجبهة".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه قد فشل". وتشير البيانات، حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح. وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية، ذكرت أمريكا أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231203/سياسي-فرنسي-يكشف-تغير-الخطاب-الإعلامي-في-بلاده-حول-أوكرانيا-وإقراره-بهزيمتها-1083702578.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

عمدة كييف: أؤيد تصريح زالوجني بأن "الجيش الأوكراني في وضع حرج على الجبهة"

10:48 GMT 03.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyدير كييف بيتشيرسك لافرا
دير كييف بيتشيرسك لافرا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعرب عمدة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الأحد، عن تأييده لتصريح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، بأن "الجيش الأوكراني في وضع حرج على الجبهة".
وأضاف كليتشكو في مقابلة مع صحيفة "مينوتين 20" السويسرية: "زالوجني قال الحقيقة، وفي بعض الأحيان لا يريد الناس سماع الحقيقة".
وأشار العمدة إلى أنه "لن يكون من الممكن إلى الأبد، الكذب على شعب أوكرانيا والشركاء الغربيين بشأن الوضع الحقيقي على الجبهة".

في وقت سابق، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري، اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لمجلة "إيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.

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وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه قد فشل". وتشير البيانات، حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح. وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية، ذكرت أمريكا أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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