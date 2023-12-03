https://sputnikarabic.ae/20231203/عمدة-كييف-أؤيد-تصريح-زالوجني-بأن-الجيش-الأوكراني-في-وضع-حرج-على-الجبهة-1083703252.html

عمدة كييف: أؤيد تصريح زالوجني بأن "الجيش الأوكراني في وضع حرج على الجبهة"

عمدة كييف: أؤيد تصريح زالوجني بأن "الجيش الأوكراني في وضع حرج على الجبهة"

أعرب عمدة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الأحد، عن تأييده لتصريح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، بأن "الجيش الأوكراني في وضع حرج على... 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T10:48+0000

2023-12-03T10:48+0000

2023-12-03T10:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078502265_0:293:2881:1914_1920x0_80_0_0_850cac07b615994677870968e6abd9b3.jpg

وأضاف كليتشكو في مقابلة مع صحيفة "مينوتين 20" السويسرية: "زالوجني قال الحقيقة، وفي بعض الأحيان لا يريد الناس سماع الحقيقة".وأشار العمدة إلى أنه "لن يكون من الممكن إلى الأبد، الكذب على شعب أوكرانيا والشركاء الغربيين بشأن الوضع الحقيقي على الجبهة".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه قد فشل". وتشير البيانات، حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح. وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية، ذكرت أمريكا أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20231203/سياسي-فرنسي-يكشف-تغير-الخطاب-الإعلامي-في-بلاده-حول-أوكرانيا-وإقراره-بهزيمتها-1083702578.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا