https://sputnikarabic.ae/20231203/عمدة-كييف-زيلينسكي-يدفع-ثمن-أخطائه-1083700815.html
عمدة كييف: زيلينسكي يدفع ثمن أخطائه
عمدة كييف: زيلينسكي يدفع ثمن أخطائه
يعتقد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، أن فلاديمير زيلينسكي يدفع ثمن أخطائه. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T08:47+0000
2023-12-03T08:47+0000
2023-12-03T08:47+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وعندما سأله صحفي من البوابة السويسرية "20 دقيقة" عما إذا كان متفاجئًا بانخفاض شعبية زيلينسكي، أجاب عمدة كييف بالنفي.وقال: "الناس يرون من هو الفعال ومن ليس كذلك. كانت هناك توقعات كثيرة ولا تزال. زيلينسكي يدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبها".وفي وقت سابق، اتهم كليتشكو زيلينسكي بالانزلاق نحو الاستبداد. ووفقا له، لم يتبق عمليا أي مؤسسات مستقلة للسلطة في أوكرانيا، نتيجة لتصرفات زيلينسكي، فالبلاد تتجه نحو الاستبداد، حيث يعتمد كل شيء على مزاج شخص واحد.
https://sputnikarabic.ae/20231201/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عن-مصير-زيلينسكي-بعد-إخفاقات-قواته--1083671765.html
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الأخبار
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العالم, أخبار أوكرانيا
عمدة كييف: زيلينسكي يدفع ثمن أخطائه
يعتقد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، أن فلاديمير زيلينسكي يدفع ثمن أخطائه.
وعندما سأله صحفي من البوابة السويسرية "20 دقيقة" عما إذا كان متفاجئًا بانخفاض شعبية زيلينسكي، أجاب عمدة كييف بالنفي.
وقال: "الناس يرون من هو الفعال ومن ليس كذلك. كانت هناك توقعات كثيرة ولا تزال. زيلينسكي يدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبها".
وفي وقت سابق، اتهم كليتشكو زيلينسكي بالانزلاق نحو الاستبداد. ووفقا له، لم يتبق عمليا أي مؤسسات مستقلة للسلطة في أوكرانيا، نتيجة لتصرفات زيلينسكي، فالبلاد تتجه نحو الاستبداد، حيث يعتمد كل شيء على مزاج شخص واحد.