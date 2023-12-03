https://sputnikarabic.ae/20231203/عمدة-كييف-زيلينسكي-يدفع-ثمن-أخطائه-1083700815.html

عمدة كييف: زيلينسكي يدفع ثمن أخطائه

عمدة كييف: زيلينسكي يدفع ثمن أخطائه

يعتقد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، أن فلاديمير زيلينسكي يدفع ثمن أخطائه. 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T08:47+0000

2023-12-03T08:47+0000

2023-12-03T08:47+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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وعندما سأله صحفي من البوابة السويسرية "20 دقيقة" عما إذا كان متفاجئًا بانخفاض شعبية زيلينسكي، أجاب عمدة كييف بالنفي.وقال: "الناس يرون من هو الفعال ومن ليس كذلك. كانت هناك توقعات كثيرة ولا تزال. زيلينسكي يدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبها".وفي وقت سابق، اتهم كليتشكو زيلينسكي بالانزلاق نحو الاستبداد. ووفقا له، لم يتبق عمليا أي مؤسسات مستقلة للسلطة في أوكرانيا، نتيجة لتصرفات زيلينسكي، فالبلاد تتجه نحو الاستبداد، حيث يعتمد كل شيء على مزاج شخص واحد.

https://sputnikarabic.ae/20231201/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عن-مصير-زيلينسكي-بعد-إخفاقات-قواته--1083671765.html

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