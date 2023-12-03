https://sputnikarabic.ae/20231203/عينات-تظهر-وجود-الهيدروجين-على-سطح-القمر-1083707468.html

عينات تظهر وجود الهيدروجين على سطح القمر

عينات تظهر وجود الهيدروجين على سطح القمر

وفقا للأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، يجب على الرجال شرب 3.7 لترا من الماء يوميا والنساء 2.7 لترا. 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T13:08+0000

2023-12-03T13:08+0000

2023-12-03T13:08+0000

مجتمع

علوم

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تخيل الآن طاقمًا مكونًا من ثلاثة أفراد يتجهون إلى القمر في رحلة مدتها 3 أسابيع، أي أنهم يحتاجون إلى نحو 189 لترًا من الماء، ما يعادل تقريبا 189 كيلوغرامًا.بافتراض أنه يتعين عليك حمل كل المياه بدلاً من إعادة تدوير بعض منها، فإن الرحلات الطويلة إلى الفضاء مع عدد أكبر من الأشخاص ستكون بمثابة تحد لوجستي لنقل المياه وحدها.تم إرجاع ما مجموعه 382 كيلوغرامًا من الصخور من القمر بواسطة برنامج أبولو، وتمت دراسة بعض العينات على الفور بينما تم إغلاق البعض الآخر للبحث المستقبلي على أمل أن تكون الأجهزة المستقبلية أكثر حساسية.توضح الدراسة أن "الاستخدام الفعال للموارد يعتمد على تطوير فهم أين وكيف يتم تكوين المياه والاحتفاظ بها داخل الثرى".تم استخدام المجهر الإلكتروني النافذ كجزء من الدراسة لاستكشاف العينة القمرية، وتستخدم هذه التقنية لتصور العينات وإنشاء صورة مكبرة للغاية.يعد الهيدروجين بحد ذاته موردًا مفيدًا للغاية، وإذا أمكن استخراجه من مادة سطح القمر، فيمكن أن يساعد في العديد من جوانب الاستكشاف.الضجة الحقيقية حول هذا الاكتشاف هي أنه قد يحل أخيرًا اللغز المتعلق بأصول المياه القمرية، وأنه قد يكون نتيجة للتفاعلات الكيميائية بين الرياح الشمسية والصخور القمرية.إذا تمكنا من فهم أصول المياه القمرية (وربما نكون أخيرًا قريبين من ذلك الآن)، فيمكننا التأكد من أننا نستخدمها بفعالية للوصول إلى النظام الشمسي.

https://sputnikarabic.ae/20231203/دراسة-تزعم-قدرة-روبوت-ذكاء-اصطناعي-على-إنتاج-الأكسجين-اللازم-لاستعمار-المريخ-1083704582.html

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