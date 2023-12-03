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https://sputnikarabic.ae/20231203/غزة-14-قتيلا-في-غارات-إسرائيلية-استهدفت-منازل-بمخيم-النصيرات-1083696777.html
غزة.. 14 قتيلا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل بمخيم النصيرات
غزة.. 14 قتيلا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل بمخيم النصيرات
لقي 14 فلسطينيا على الأقل مصرعهم، فجر اليوم الأحد، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنازل في مخيم النصيرات في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة "وفا". 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T02:25+0000
2023-12-03T02:25+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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موسكو، 3 ديسمبر - سبوتنيك. وأفادت "وفا"، بمقتل 14 شخصا بعد غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأشارت إلى أن من بين القتلى نساء وأطفال، كما يوجد العديد من الجرحى.وبحسب الوكالة من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار انتشال الناس من تحت الأنقاض.وشن الجيش الإسرائيلي أمس السبت هجوما على غزة شمل مناطق واسعة من القطاع، قالت مصادر فلسطينية إنه الأكثر دموية منذ بدء الحرب، وخلف مئات القتلى والجرحى نتيجة استخدام قنابل عملاقة.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة الماضية، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة. فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي المسؤولية.
https://sputnikarabic.ae/20231203/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-إسرائيل-تواصل-القصف-العنيف-وواشنطن-تؤكد-دعم-تل-أبيب-اللامحدود-1083696369.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

غزة.. 14 قتيلا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل بمخيم النصيرات

02:25 GMT 03.12.2023
© Sputnik . Tarek Aliyan"الموت كان في كل مكان" صور لـ"سبوتنيك" من عمليات الإخلاء في قطاع غزة
الموت كان في كل مكان صور لـسبوتنيك من عمليات الإخلاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© Sputnik . Tarek Aliyan
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لقي 14 فلسطينيا على الأقل مصرعهم، فجر اليوم الأحد، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنازل في مخيم النصيرات في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة "وفا".
موسكو، 3 ديسمبر - سبوتنيك. وأفادت "وفا"، بمقتل 14 شخصا بعد غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأشارت إلى أن من بين القتلى نساء وأطفال، كما يوجد العديد من الجرحى.
وبحسب الوكالة من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار انتشال الناس من تحت الأنقاض.
وشن الجيش الإسرائيلي أمس السبت هجوما على غزة شمل مناطق واسعة من القطاع، قالت مصادر فلسطينية إنه الأكثر دموية منذ بدء الحرب، وخلف مئات القتلى والجرحى نتيجة استخدام قنابل عملاقة.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف العنيف وواشنطن تؤكد دعم تل أبيب اللامحدود
00:06 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة الماضية، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة. فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي المسؤولية.
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف العنيف وواشنطن تؤكد دعم تل أبيب اللامحدود00:06 GMT
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