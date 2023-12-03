https://sputnikarabic.ae/20231203/ما-هي-الطائرات-المكلفة-بتحديد-أماكن-المحتجزين-في-غزة-وكيف-تعمل-1083709075.html

ما الطائرات المكلفة بتحديد أماكن المحتجزين في غزة وكيف تعمل؟

ما الطائرات المكلفة بتحديد أماكن المحتجزين في غزة وكيف تعمل؟

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بريطانيا ستطلق طائرات استطلاع في سماء غزة وإسرائيل لمحاولة التعرف على مكان الرهائن والأسرى الإسرائيليين في القطاع. 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T14:21+0000

2023-12-03T14:21+0000

2023-12-03T14:21+0000

رصد عسكري

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قطاع غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

بريطانيا

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وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الطائرات التي سيتم نشرها غير مسلحة وأنها تشمل طائرات من طراز "شادو آر -1"، التي ستقوم بجمع المعلومات الاستخباراتية ومشاركتها مع إسرائيل.وتصنف "شادو آر - 1" ضمن الطائرات التي تمتلك قدرات اسخباراتية شاملة أو ما يطلق عليه "ايستار"، حسبما ذكر موقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي.وتتميز تلك الطائرات بأنها تمتلك القدرة على تنفيذ مهام جمع المعلومات الاستخباراتية والبحث والاستطلاع وتحديد الأهداف، وتم تطويرها بواسطة شركة "ريثيون" الأمريكية ويتكون طاقمها من فردين.وحصلت بريطانيا على هذه الطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية ودخلت الخدمة لدى قواتها الجوية في عام 2009، وهي عبارة عن نسخة مطورة من الطائرة "بيتشكرافت كينغ إير 350"، التي تم تعديلها لتناسب المهام الاستخباراتية الخاصة بالقوات الجوية البريطانية.وبحسب الموقع، فإن قمرة القيادة الخاصة بالطائرة مجهزة بتقنيات متطورة تشمل خوذة طيار مزودة بأنظمة إلكترونية ونظام اتصال بالأقمار الصناعية، إضافة إلى نظام عرض بيانات يمكن الطيار من مبادلة البيانات في وقت قياسي.وفيما يتعلق بأنشطة الطائرة في المهام المخصصة لها فقد تم تزويدها بأجهزة تشمل:ولفت الموقع إلى أن الطائرة يمكنها التكامل في العمل مع وسائل أخرى خاصة بجمع المعلومات الاستخباراتية خلال عملها.وبحسب موقع "رويال إيرفورس" فإن الطائرة "شادو آر - 1" يمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 453 كيلومترا في الساعة على ارتفاعات تصل إلى 10 آلاف و668 مترا.ويصل طول الطائرة إلى 14.26 متر وارتفاعها 4.48 متر والمسافة بين طرفي جناحيها 17.4 متر.وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن نحو 12 مواطنا بريطانيا لقوا حتفهم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة حماس، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك 5 بريطانيين مفقودين.وقالت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، إن عناصرها هاجموا تجمعا لجنود إسرائيليين في قطاع غزة، وأوقعوا عددا كبيرا من القتلى.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة الماضية 1 ديسمبر/ كانون الأول، والتي تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231203/بريطانيا-تطلق-طائرات-استطلاع-في-محاولة-لمعرفة-مكان-الرهائن-والأسرى-الإسرائيليين-في-غزة-1083702227.html

https://sputnikarabic.ae/20231201/كابينيت-الحرب-استمرار-الحرب-على-غزة-حتى-تهيئة-الظروف-للمفاوضات-بشأن-إطلاق-سراح-جميع-الرهائن-1083655852.html

https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قائد-اللواء-الجنوبي-لفرقة-غزة-في-7-أكتوبر-واحتجاز-جثته-لدى-حماس-1083691981.html

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رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, بريطانيا