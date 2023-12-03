https://sputnikarabic.ae/20231203/محمد-علي-الحوثي-الأمريكيون-لا-يملكون-حقا-في-البحر-الأحمر-ليحتفظوا-بحق-الرد-1083719872.html

محمد علي الحوثي: الأمريكيون لا يملكون حقا في البحر الأحمر ليحتفظوا بحق الرد

محمد علي الحوثي: الأمريكيون لا يملكون حقا في البحر الأحمر ليحتفظوا بحق الرد

صرح القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية محمد علي الحوثي، اليوم الاثنين، بأن الأمريكيين لا يملكون حقاً في البحر الأحمر حتى يعلنوا الاحتفاظ بحق الرد لأجله"،... 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T23:45+0000

2023-12-03T23:45+0000

2023-12-03T23:45+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" عبر "إكس" إن "الأمريكيين لن يقبلوا بأي تواجد عسكري في المياه الإقليمية للصين أو روسيا أو لغيرهم بالقرب من فلوريدا أو غيرها مثلا".وجاء موقف القيادي في "أنصار الله" رداً على تصريحات نقلتها وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي، تضمنت التأكيد على احتفاظ واشنطن بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، على أربع هجمات للجماعة استهدفت ثلاث سفن تجارية في البحر الأحمر.يأتي هذا غداة إعلان "أنصار الله" استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، هما السفينة يونتي إكسبلورر، والسفينة نمبر ناين، بصاروخ بحري وطائرة مُسيرة، بعد رفض السفينتين رسائل تحذيرية وجهتها القوات البحرية للجماعة.وتوعدت "أنصار الله"، باستمرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى تتوقف عمليات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.وأعلنت "أنصار الله"، يوم في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20231203/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينتين-إسرائيليتين-في-باب-المندب-1083714626.html

https://sputnikarabic.ae/20231203/صحيفة-تكشف-عن-أول-تحرك-من-إسرائيل-بعد-هجمات-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1083716739.html

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