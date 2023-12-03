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https://sputnikarabic.ae/20231203/مركز-المصالحة-الروسي-منظومات-بوك-وبانتسير-تصدت-لصواريخ-جوية-إسرائيلية-في-سوريا-1083697685.html
مركز المصالحة الروسي: منظومات "بوك" و"بانتسير" تصدت لصواريخ جوية إسرائيلية في سوريا
مركز المصالحة الروسي: منظومات "بوك" و"بانتسير" تصدت لصواريخ جوية إسرائيلية في سوريا
هاجمت أربع طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز إف-16، أهدافًا بالقرب من دمشق. وتمكن الجيش السوري من إسقاط معظم القذائف. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T05:38+0000
2023-12-03T05:38+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، إن "قوات الدفاع الجوي المناوبة من منظومات "بانتسير-إس" و"بوك-إم2إي" روسية الصنع أسقطت معظم القذائف الجوية. ولم تقع إصابات أو أضرار".وأشار إلى أن مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 إسرائيلية دخلت الأجواء السورية من هضبة الجولان المحتلة.وخلال الـ 24 ساعة الماضية، انتهك التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأجواء السورية ثلاث مرات في منطقة التنف. وفي نوفمبر/تشرين الثاني كان هناك 206 انتهاكات من هذا القبيل.وأضاف كوليت أنه في 2 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت التنظيمات الإرهابية جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني (كلاهما محظوران في روسيا) النار على الجيش السوري سبع مرات في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإسرائيلي-القبة-الحديدية-اعترضت-صاروخين-كانا-في-طريقهما-إلى-تل-أبيب-من-أصل-11-1083695793.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة الروسي: منظومات "بوك" و"بانتسير" تصدت لصواريخ جوية إسرائيلية في سوريا

05:38 GMT 03.12.2023
© Sputnik . Vjacheslav Afoninمنظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع "بوك"
منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع بوك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© Sputnik . Vjacheslav Afonin
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هاجمت أربع طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز إف-16، أهدافًا بالقرب من دمشق. وتمكن الجيش السوري من إسقاط معظم القذائف.
وقال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، إن "قوات الدفاع الجوي المناوبة من منظومات "بانتسير-إس" و"بوك-إم2إي" روسية الصنع أسقطت معظم القذائف الجوية. ولم تقع إصابات أو أضرار".
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
الجيش الإسرائيلي: "القبة الحديدية" اعترضت صاروخين كانا في طريقهما إلى تل أبيب
أمس, 21:47 GMT
وأشار إلى أن مقاتلات تكتيكية من طراز إف-16 إسرائيلية دخلت الأجواء السورية من هضبة الجولان المحتلة.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، انتهك التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأجواء السورية ثلاث مرات في منطقة التنف. وفي نوفمبر/تشرين الثاني كان هناك 206 انتهاكات من هذا القبيل.
وأضاف كوليت أنه في 2 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت التنظيمات الإرهابية جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني (كلاهما محظوران في روسيا) النار على الجيش السوري سبع مرات في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
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