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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/مسيرات-روسية-تدمر-أهدافا-أوكرانية-متعددة-بلا-هوادة-فيديو-1083701769.html
مسيرات روسية تدمر أهدافا أوكرانية متعددة بلا هوادة... فيديو
مسيرات روسية تدمر أهدافا أوكرانية متعددة بلا هوادة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا يظهر قيام طائرات مسيرة روسية بتدمير نقاط نارية أوكرانية ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف في منطقة... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T08:59+0000
2023-12-03T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وتبين المشاهد التي أخذت من عدة عمليات استهداف مباشرة لنقاط عسكرية ونارية ومعدات عسكرية أوكرانية من قبل طائرات من دون طيار روسية في منطقة بيريستوفوي، وتوضح المشاهد أيضا الضربات الدقيقة والمباشرة للأهداف.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

مسيرات روسية تدمر أهدافا أوكرانية متعددة بلا هوادة... فيديو

08:59 GMT 03.12.2023
© Defense Minister of the Russian Federationاستهداف مخابئ ومعدات عسكرية أوكرانية من قبل مسيرات روسية
استهداف مخابئ ومعدات عسكرية أوكرانية من قبل مسيرات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا يظهر قيام طائرات مسيرة روسية بتدمير نقاط نارية أوكرانية ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف في منطقة بيريستوفوي.
وتبين المشاهد التي أخذت من عدة عمليات استهداف مباشرة لنقاط عسكرية ونارية ومعدات عسكرية أوكرانية من قبل طائرات من دون طيار روسية في منطقة بيريستوفوي، وتوضح المشاهد أيضا الضربات الدقيقة والمباشرة للأهداف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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