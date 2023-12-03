https://sputnikarabic.ae/20231203/مسيرات-روسية-تدمر-أهدافا-أوكرانية-متعددة-بلا-هوادة-فيديو-1083701769.html
مسيرات روسية تدمر أهدافا أوكرانية متعددة بلا هوادة... فيديو
مسيرات روسية تدمر أهدافا أوكرانية متعددة بلا هوادة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا يظهر قيام طائرات مسيرة روسية بتدمير نقاط نارية أوكرانية ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف في منطقة... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T08:59+0000
2023-12-03T08:59+0000
2023-12-03T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وتبين المشاهد التي أخذت من عدة عمليات استهداف مباشرة لنقاط عسكرية ونارية ومعدات عسكرية أوكرانية من قبل طائرات من دون طيار روسية في منطقة بيريستوفوي، وتوضح المشاهد أيضا الضربات الدقيقة والمباشرة للأهداف.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
مسيرات روسية تدمر أهدافا أوكرانية متعددة بلا هوادة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا يظهر قيام طائرات مسيرة روسية بتدمير نقاط نارية أوكرانية ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف في منطقة بيريستوفوي.
وتبين المشاهد التي أخذت من عدة عمليات استهداف مباشرة لنقاط عسكرية ونارية ومعدات عسكرية أوكرانية من قبل طائرات من دون طيار روسية في منطقة بيريستوفوي، وتوضح المشاهد أيضا الضربات الدقيقة والمباشرة للأهداف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.