https://sputnikarabic.ae/20231203/مظليون-روس-يدمرون-مدرعتين-أوكرانيتين-باستخدام-صواريخ-كورنيت-فيديو--1083698653.html
مظليون روس يدمرون مدرعتين أوكرانيتين باستخدام صواريخ "كورنيت"... فيديو
مظليون روس يدمرون مدرعتين أوكرانيتين باستخدام صواريخ "كورنيت"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، يظهر قيام القوات الروسية بتدمير عربتين مدفعيتين تابعتين لنظام كييف بواسطة نظام الصواريخ المضاد للدبابات من طراز "كورنيت"... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T07:02+0000
2023-12-03T07:02+0000
2023-12-03T07:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة، اليوم السبت: "دمر المظليون مركبتين قتاليتين للمشاة من التشكيلات الأوكرانية وبداخلهما أطقم، باستخدام طلقات مدفعية دقيقة التصويب وإطلاق صاروخ موجه من طراز "كورنيت"".وأضافت أن المعركة وقعت في منطقة فيربوفوي. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن مركبات المشاة القتالية كانت تتقدم لمهاجمة مواقع القوات المسلحة الروسية. وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية أن المظليين الروس في مقاطعة خيرسون، دمروا قوة الإنزال التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كانت تنوي الهبوط على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مظليون روس يدمرون مدرعتين أوكرانيتين باستخدام صواريخ "كورنيت"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، يظهر قيام القوات الروسية بتدمير عربتين مدفعيتين تابعتين لنظام كييف بواسطة نظام الصواريخ المضاد للدبابات من طراز "كورنيت" على محور زابوروجيه.
وقالت الوزارة، اليوم السبت: "دمر المظليون مركبتين قتاليتين للمشاة من التشكيلات الأوكرانية وبداخلهما أطقم، باستخدام طلقات مدفعية دقيقة التصويب وإطلاق صاروخ موجه من طراز "كورنيت"".
وأضافت أن المعركة وقعت في منطقة فيربوفوي. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن مركبات المشاة القتالية كانت تتقدم لمهاجمة مواقع القوات المسلحة الروسية.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية أن المظليين الروس في مقاطعة خيرسون، دمروا قوة الإنزال التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كانت تنوي الهبوط على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر.