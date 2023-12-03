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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/مظليون-روس-يدمرون-مدرعتين-أوكرانيتين-باستخدام-صواريخ-كورنيت-فيديو--1083698653.html
مظليون روس يدمرون مدرعتين أوكرانيتين باستخدام صواريخ "كورنيت"... فيديو
مظليون روس يدمرون مدرعتين أوكرانيتين باستخدام صواريخ "كورنيت"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، يظهر قيام القوات الروسية بتدمير عربتين مدفعيتين تابعتين لنظام كييف بواسطة نظام الصواريخ المضاد للدبابات من طراز "كورنيت"... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T07:02+0000
2023-12-03T07:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة، اليوم السبت: "دمر المظليون مركبتين قتاليتين للمشاة من التشكيلات الأوكرانية وبداخلهما أطقم، باستخدام طلقات مدفعية دقيقة التصويب وإطلاق صاروخ موجه من طراز "كورنيت"".وأضافت أن المعركة وقعت في منطقة فيربوفوي. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن مركبات المشاة القتالية كانت تتقدم لمهاجمة مواقع القوات المسلحة الروسية. وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية أن المظليين الروس في مقاطعة خيرسون، دمروا قوة الإنزال التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كانت تنوي الهبوط على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مظليون روس يدمرون مدرعتين أوكرانيتين باستخدام صواريخ "كورنيت"... فيديو

07:02 GMT 03.12.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، يظهر قيام القوات الروسية بتدمير عربتين مدفعيتين تابعتين لنظام كييف بواسطة نظام الصواريخ المضاد للدبابات من طراز "كورنيت" على محور زابوروجيه.
وقالت الوزارة، اليوم السبت: "دمر المظليون مركبتين قتاليتين للمشاة من التشكيلات الأوكرانية وبداخلهما أطقم، باستخدام طلقات مدفعية دقيقة التصويب وإطلاق صاروخ موجه من طراز "كورنيت"".
وأضافت أن المعركة وقعت في منطقة فيربوفوي. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن مركبات المشاة القتالية كانت تتقدم لمهاجمة مواقع القوات المسلحة الروسية.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية أن المظليين الروس في مقاطعة خيرسون، دمروا قوة الإنزال التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كانت تنوي الهبوط على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر.
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