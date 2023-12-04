https://sputnikarabic.ae/20231204/أردوغان-نتنياهو-سيحاكم-كمجرم-حرب-1083735276.html

أردوغان: نتنياهو سيحاكم كمجرم حرب

أردوغان: نتنياهو سيحاكم كمجرم حرب

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيحاكم في نهاية المطاف باعتباره مجرم حرب بسبب الهجوم الإسرائيلي... 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T11:07+0000

2023-12-04T11:07+0000

2023-12-04T11:07+0000

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وانتقدت تركيا، التي تدعم حل الدولتين لحل الصراع المستمر منذ عقود، إسرائيل بشدة بسبب عمليتها العسكرية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 15500 شخص، بحسب وزارة الصحة في غزة.وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع لجنة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، قال أردوغان إن "الدول الغربية التي تدعم إسرائيل تقدم لها دعما غير مشروط لقتل الأطفال ومتواطئة في جرائمها".وأضاف أردوغان: "إلى جانب كونه مجرم حرب، فإن نتنياهو، الذي هو جزار غزة الآن، سيحاكم كجزار غزة، تماما كما حوكم ميلوزوفيتش(الرئيس الأسبق ليوغوسلافيا)".وأردف، قائلا: "أولئك الذين يحاولون التغاضي عن مقتل كل هؤلاء الأبرياء باستخدام ذريعة حماس، لم يبق لديهم ما يقولونه للإنسانية"، في إشارة إلى القوى الغربية، التي وصفها بأنها "عمياء وصماء".وخلافا لمعظم حلفاء الغرب في المنطقة وبعض دول الخليج، لا تعتبر تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "حماس" جماعة إرهابية، وتستضيف بعضا من أعضائها.وقال أردوغان، الذي يتمتع حزبه الحاكم بجذور إسلامية، إن "مجموعة الاتصال للدول الإسلامية، التي شكلتها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، الشهر الماضي، لإجراء محادثات بشأن غزة مع الدول الغربية، ستواصل المناقشات حتى يتوقف القتال في غزة"، لكنه أضاف أنه "لابد من بذل المزيد من الجهود".وتابع الرئيس التركي، بالقول: "علينا أن نقيّم بشكل مطلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في هذا الإطار"، مضيفا أنه "لا ينبغي نسيان الترسانة النووية الإسرائيلية".وقال أردوغان، الذي دعا منذ فترة طويلة إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليكون أكثر شمولا، إن "الأمم المتحدة فشلت في الاختبار في غزة"، ودعا إلى إصلاح عاجل للمجلس، مكررا أن "الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن لا يمثلون العالم"، بحسب قوله.ومضى، قائلا أن "الجهود المخلصة التي بذلها الأمين العام (أنطونيو) غوتيريش، تم تخريبها من قبل أعضاء مجلس الأمن"، وأضاف: "لا ينبغي لأحد منا أن يقبل هذا النظام. ليس من الممكن لمثل هذا الهيكل أن يجلب السلام أو الأمل للإنسانية".

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رجب طيب أردوغان, بنيامين نتنياهو, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس