https://sputnikarabic.ae/20231204/إسرائيل-تحذر-مواطنيها-من-السفر-إلى-80-دولة-1083739497.html
إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى 80 دولة
إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى 80 دولة
حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطنين الإسرائيليين من السفر إلى العديد من البلدان في أوروبا الغربية، وأمريكا الجنوبية، وأستراليا وروسيا،... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T13:10+0000
2023-12-04T13:10+0000
2023-12-04T13:10+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وبحسب موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإنه "على خلفية القتال في قطاع غزة وتزايد المظاهرات (المعادية للسامية) والمؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، نشر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم مستوى تحذير السفر للمسافرين الإسرائيليين حول العالم".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/تونس-وصول-طائرة-عسكرية-على-متنها-مصابين-فلسطينيين-1083719177.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى 80 دولة
حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطنين الإسرائيليين من السفر إلى العديد من البلدان في أوروبا الغربية، وأمريكا الجنوبية، وأستراليا وروسيا، والعديد من البلدان في أفريقيا، وآسيا الوسطى.
وبحسب موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإنه "على خلفية القتال في قطاع غزة وتزايد المظاهرات (المعادية للسامية) والمؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، نشر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم مستوى تحذير السفر للمسافرين الإسرائيليين حول العالم".
ووفقا للخريطة التي نشرها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، فقد "تم رفع التحذير إلى المستوى الثاني في السفر إلى العديد من البلدان في أوروبا الغربية (بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وفي أمريكا الجنوبية (بما في ذلك البرازيل والأرجنتين)، وكذلك أستراليا وروسيا".
وأفادت الصحيفة بأن "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي رفع أيضا مستوى تحذير السفر إلى المستوى الثالث وتوصية باتخاذ المزيد من الاحتياطات، حيث رفع مستوى تحذير السفر إلى المستوى الثالث في العديد من البلدان في أفريقيا (بما في ذلك جنوب أفريقيا وإريتريا)، وفي بلدان في آسيا الوسطى (بما في ذلك أوزبكستان، كازاخستان، قيرغيزستان، وتركمانستان)، ويعني هذا المستوى إعادة النظر في السفر غير الضروري".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.