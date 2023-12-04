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https://sputnikarabic.ae/20231204/إعلام-المساعدة-المالية-الأمريكية-لأوكرانيا-قد-تنتهي-هذا-العام-1083735618.html
إعلام: المساعدة المالية الأمريكية لأوكرانيا قد تنتهي هذا العام
إعلام: المساعدة المالية الأمريكية لأوكرانيا قد تنتهي هذا العام
نقلت صحيفة أمريكية عن رئيسة مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، أنه قد تنتهي مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا، في العام الحالي، إذا... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T11:17+0000
2023-12-04T11:17+0000
العالم
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ونقل صحفيون عن المسؤولة، قولها: "إن وقف إمدادات الأسلحة والمعدات الأمريكية، سيقوض قدرات القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة، ولن يعرض النجاحات التي حققتها أوكرانيا للخطر فحسب، بل سيزيد أيضًا من احتمالية الانتصارات العسكرية الروسية".وحذرت المسؤولة من أنه ومن دون تخصيص أموال جديدة، لن تتمكن الولايات المتحدة من تزويد أوكرانيا بأسلحة ومركبات مدرعة جديدة.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينينشال تايمز"، أن أوكرانيا تخاطر بعدم الحصول على الـ50 مليار يورو، التي وعد بها الاتحاد الأوروبي، بسبب أزمة الميزانية في ألمانيا، وتعزيز مواقف الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا.في الآونة الأخيرة، تكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سئما من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام فلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف، وعلى هذا فقد لفتت صحيفة "نيويورك تايمز"، الانتباه إلى أن كييف تعاني من نقص ليس فقط في الاهتمام الإعلامي، بل وأيضًا في الذخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20231204/الكرملين-المساعدات-الأوروبية-لنظام-كييف-كحرق-الأموال-في-برميل-بلا-قاع---1083729724.html
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العالم

إعلام: المساعدة المالية الأمريكية لأوكرانيا قد تنتهي هذا العام

11:17 GMT 04.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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نقلت صحيفة أمريكية عن رئيسة مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، أنه قد تنتهي مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا، في العام الحالي، إذا لم يخصص الكونغرس (السلطة التشريعية) المزيد من الأموال لدعم كييف.
ونقل صحفيون عن المسؤولة، قولها: "إن وقف إمدادات الأسلحة والمعدات الأمريكية، سيقوض قدرات القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة، ولن يعرض النجاحات التي حققتها أوكرانيا للخطر فحسب، بل سيزيد أيضًا من احتمالية الانتصارات العسكرية الروسية".
وحذرت المسؤولة من أنه ومن دون تخصيص أموال جديدة، لن تتمكن الولايات المتحدة من تزويد أوكرانيا بأسلحة ومركبات مدرعة جديدة.
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
الكرملين يصف المساعدات الأوروبية لنظام كييف كحرق الأموال في برميل بلا قاع
09:35 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينينشال تايمز"، أن أوكرانيا تخاطر بعدم الحصول على الـ50 مليار يورو، التي وعد بها الاتحاد الأوروبي، بسبب أزمة الميزانية في ألمانيا، وتعزيز مواقف الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا.
في الآونة الأخيرة، تكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سئما من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام فلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف، وعلى هذا فقد لفتت صحيفة "نيويورك تايمز"، الانتباه إلى أن كييف تعاني من نقص ليس فقط في الاهتمام الإعلامي، بل وأيضًا في الذخيرة.
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