https://sputnikarabic.ae/20231204/إعلام-غربي-أمريكا-وبريطانيا-وضعتا-خطة-الهجوم-الأوكراني-بواسطة-لعبة-طاولة-1083744525.html

إعلام غربي: أمريكا وبريطانيا وضعتا "خطة الهجوم" الأوكراني بواسطة "لعبة طاولة"

إعلام غربي: أمريكا وبريطانيا وضعتا "خطة الهجوم" الأوكراني بواسطة "لعبة طاولة"

ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ساعدتا أوكرانيا في وضع خطة "الهجوم المضاد" من خلال سلسلة من الألعاب العسكرية... 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T14:54+0000

2023-12-04T14:54+0000

2023-12-04T14:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وحسبما ذكرت الصحيفة الأمريكية نقلا عن محادثات مع أكثر من 30 مسؤولا كبيرا من أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية: "أجرى الجيش الأمريكي والبريطاني والأوكراني ثماني ألعاب لوحية عسكرية تكتيكية في الأشهر الأولى من عام 2023 في قاعدة الجيش الأمريكي في فيسبادن (ألمانيا)".وحضر كبار المسؤولين العديد من عمليات المحاكاة وتم إطلاعهم على النتائج، بما في ذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية آنذاك الجنرال مارك ميلي، وقائد القوات البرية الأوكرانية العقيد جنرال ألكسندر سيرسكي.وفي وقت سابق، أعرب عمدة كييف فيتالي كليتشكو، يوم أمس الأحد، عن تأييده لتصريح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، بأن "الجيش الأوكراني في وضع حرج على الجبهة".وأضاف كليتشكو في مقابلة مع صحيفة "مينوتين 20" السويسرية: "زالوجني قال الحقيقة، وفي بعض الأحيان لا يريد الناس سماع الحقيقة".وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري، اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لمجلة "إيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية، ذكرت أمريكا أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20231204/الكشف-عن-تفاصيل-خطيرة-للصراع-بين-زيلينسكي-ووزير-دفاعه--1083741765.html

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