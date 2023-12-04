https://sputnikarabic.ae/20231204/إعلام-وزير-الدفاع-الأوكراني-يشتكي-زيلينسكي-لنظيره-الأمريكي-1083740828.html
إعلام: وزير الدفاع الأوكراني يشتكي زيلينسكي لنظيره الأمريكي
إعلام: وزير الدفاع الأوكراني يشتكي زيلينسكي لنظيره الأمريكي
أفادت صحيفة أوكرانية بأن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، طلب من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، 17 مليون قذيفة ومئات المليارات من... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T14:08+0000
2023-12-04T14:08+0000
2023-12-04T14:08+0000
العالم
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وقالت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، نقلاً عن مصادرها الخاصة: "أثناء زيارة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أخبره (زالوجني) أن أوكرانيا تحتاج إلى 17 مليون قذيفة، وأن استعادة الأراضي يتطلب قواتا وموارد بقيمة 350-400 مليار دولار". وتابعت الصحيفة أنه تم تبادل أفكار التخطيط لهيئة الأركان العامة مع أوستن أثناء زيارته إلى كييف في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأضافت، نقلا عن المصدر، أن "أوستن كان مندهشًا، لأنه لا يمكن جمع هذا العدد الكبير من القذائف في العالم كله".ووفقًا للمصدر، قال أوستن أيضًا إن زالوجني اشتكى من تدخل مكتب فلاديمير زيلينسكي في عمله.
https://sputnikarabic.ae/20231204/سياسي-بريطاني-خيار-زيلينسكي-الوحيد-هو-الفرار-إذا-كان-محظوظا-1083740228.html
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العالم
إعلام: وزير الدفاع الأوكراني يشتكي زيلينسكي لنظيره الأمريكي
أفادت صحيفة أوكرانية بأن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، طلب من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، 17 مليون قذيفة ومئات المليارات من الدولارات.
وقالت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، نقلاً عن مصادرها الخاصة: "أثناء زيارة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أخبره (زالوجني) أن أوكرانيا تحتاج إلى 17 مليون قذيفة، وأن استعادة الأراضي يتطلب قواتا وموارد بقيمة 350-400 مليار دولار".
وتابعت الصحيفة أنه تم تبادل أفكار التخطيط لهيئة الأركان العامة مع أوستن أثناء زيارته إلى كييف في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأضافت، نقلا عن المصدر، أن "أوستن كان مندهشًا، لأنه لا يمكن جمع هذا العدد الكبير من القذائف في العالم كله".
ووفقًا للمصدر، قال أوستن أيضًا إن زالوجني اشتكى من تدخل مكتب فلاديمير زيلينسكي في عمله.