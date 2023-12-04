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إيران تكشف عن تفاصيل نظام إشعاعي جديد
إيران تكشف عن تفاصيل نظام إشعاعي جديد
عرض نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بجمان شيرمردي، تفاصيل نظام إشعاع الميكروويف "إيريك طيف". 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T00:36+0000
2023-12-04T00:36+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن شيرمردي، ما عرضه في حفل إزاحة الستار عن منتجين جديدين لهذه الشركة، حيث سلط الضوء على مزايا هذه الأنظمة مقارنة بالنماذج الأجنبية.وأوضح شيرمردي أن الفرق بين جهاز الحماية الذاتية هذا وأمثلته السابقة هو ارتفاع مستوى الإشعاع للمنتجات الزراعية واستخدام مواد الحماية بكميات أقل، وتابع "تشير هذه المشكلة إلى أن وجهة نظرنا بشأن تحسين الأجهزة المنتجة حديثًا صحيحة وقد تم اتخاذ خطوات إيجابية في مجال سعرها النهائي".ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه "في الكشف عن نظام إشعاع الميكروويف، هناك طرق مختلفة للتحليل ومن أهم هذه الطرق استخدام الموجات الميكروية، نظام التحليل الذي تم تطويره في هذه الشركة فريد من نوعه في العالم".وأضاف شيرمردي أن هذا الجهاز يستخدم لتحليل العناصر المختلفة كما يمكن استخدامه في عينات مختلفة، بما في ذلك تحديد المعادن في الدم وكذلك الشوائب في المنتجات الزراعية، حيث يتم تحويل العينة الصلبة إلى عينة غازية وبعد حقنها في الجهاز وإجراء العمليات المطلوبة بالموجات الدقيقة يمكن تحديد نوع العناصر الموجودة في العينة المطلوبة.واختتم نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بقوله: "فيما يتعلق بعملية بناء نظامين للحماية الذاتية من أشعة غاما ونظام إشعاع الميكروويف، من المخطط تسويق هذه الأجهزة تجاريا قريبا جداً لصالح المراكز البحثية والجامعات في البلاد من أجل تلبية احد احتياجات البلاد في هذا المجال".
https://sputnikarabic.ae/20230916/إيران-تعلق-على-بيان-غروسي-بشأن-تصاريح-مفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لديها-1081105264.html
https://sputnikarabic.ae/20231004/إيران-تكشف-عدد-مفتشي-وكالة-الطاقة-الذرية-الدولية-في-منشآتها-النووية-1081653878.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, علوم, الأخبار

إيران تكشف عن تفاصيل نظام إشعاعي جديد

00:36 GMT 04.12.2023
© AFP 2023 / Iranian Presidency تُظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أثناء حضوره حدثًا خلال "يوم التكنولوجيا النووية. "في العاصمة طهران.
تُظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أثناء حضوره حدثًا خلال يوم التكنولوجيا النووية. في العاصمة طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / Iranian Presidency
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عرض نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بجمان شيرمردي، تفاصيل نظام إشعاع الميكروويف "إيريك طيف".
ونقلت وكالة "إرنا" عن شيرمردي، ما عرضه في حفل إزاحة الستار عن منتجين جديدين لهذه الشركة، حيث سلط الضوء على مزايا هذه الأنظمة مقارنة بالنماذج الأجنبية.
رينات كارتشا، مستشار المدير العام لشركة روس إنيرغواتوم كونسرن، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
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وأوضح شيرمردي أن الفرق بين جهاز الحماية الذاتية هذا وأمثلته السابقة هو ارتفاع مستوى الإشعاع للمنتجات الزراعية واستخدام مواد الحماية بكميات أقل، وتابع "تشير هذه المشكلة إلى أن وجهة نظرنا بشأن تحسين الأجهزة المنتجة حديثًا صحيحة وقد تم اتخاذ خطوات إيجابية في مجال سعرها النهائي".
ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه "في الكشف عن نظام إشعاع الميكروويف، هناك طرق مختلفة للتحليل ومن أهم هذه الطرق استخدام الموجات الميكروية، نظام التحليل الذي تم تطويره في هذه الشركة فريد من نوعه في العالم".
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وأضاف شيرمردي أن هذا الجهاز يستخدم لتحليل العناصر المختلفة كما يمكن استخدامه في عينات مختلفة، بما في ذلك تحديد المعادن في الدم وكذلك الشوائب في المنتجات الزراعية، حيث يتم تحويل العينة الصلبة إلى عينة غازية وبعد حقنها في الجهاز وإجراء العمليات المطلوبة بالموجات الدقيقة يمكن تحديد نوع العناصر الموجودة في العينة المطلوبة.
واختتم نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بقوله: "فيما يتعلق بعملية بناء نظامين للحماية الذاتية من أشعة غاما ونظام إشعاع الميكروويف، من المخطط تسويق هذه الأجهزة تجاريا قريبا جداً لصالح المراكز البحثية والجامعات في البلاد من أجل تلبية احد احتياجات البلاد في هذا المجال".
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