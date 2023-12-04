https://sputnikarabic.ae/20231204/إيران-تكشف-عن-تفاصيل-نظام-إشعاعي-جديد-1083720093.html

إيران تكشف عن تفاصيل نظام إشعاعي جديد

إيران تكشف عن تفاصيل نظام إشعاعي جديد

عرض نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بجمان شيرمردي، تفاصيل نظام إشعاع الميكروويف "إيريك طيف". 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T00:36+0000

2023-12-04T00:36+0000

2023-12-04T00:36+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

علوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0c/1061106331_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_d00a54eedd4250adf61f013850ea7c20.jpg

ونقلت وكالة "إرنا" عن شيرمردي، ما عرضه في حفل إزاحة الستار عن منتجين جديدين لهذه الشركة، حيث سلط الضوء على مزايا هذه الأنظمة مقارنة بالنماذج الأجنبية.وأوضح شيرمردي أن الفرق بين جهاز الحماية الذاتية هذا وأمثلته السابقة هو ارتفاع مستوى الإشعاع للمنتجات الزراعية واستخدام مواد الحماية بكميات أقل، وتابع "تشير هذه المشكلة إلى أن وجهة نظرنا بشأن تحسين الأجهزة المنتجة حديثًا صحيحة وقد تم اتخاذ خطوات إيجابية في مجال سعرها النهائي".ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه "في الكشف عن نظام إشعاع الميكروويف، هناك طرق مختلفة للتحليل ومن أهم هذه الطرق استخدام الموجات الميكروية، نظام التحليل الذي تم تطويره في هذه الشركة فريد من نوعه في العالم".وأضاف شيرمردي أن هذا الجهاز يستخدم لتحليل العناصر المختلفة كما يمكن استخدامه في عينات مختلفة، بما في ذلك تحديد المعادن في الدم وكذلك الشوائب في المنتجات الزراعية، حيث يتم تحويل العينة الصلبة إلى عينة غازية وبعد حقنها في الجهاز وإجراء العمليات المطلوبة بالموجات الدقيقة يمكن تحديد نوع العناصر الموجودة في العينة المطلوبة.واختتم نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بقوله: "فيما يتعلق بعملية بناء نظامين للحماية الذاتية من أشعة غاما ونظام إشعاع الميكروويف، من المخطط تسويق هذه الأجهزة تجاريا قريبا جداً لصالح المراكز البحثية والجامعات في البلاد من أجل تلبية احد احتياجات البلاد في هذا المجال".

https://sputnikarabic.ae/20230916/إيران-تعلق-على-بيان-غروسي-بشأن-تصاريح-مفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لديها-1081105264.html

https://sputnikarabic.ae/20231004/إيران-تكشف-عدد-مفتشي-وكالة-الطاقة-الذرية-الدولية-في-منشآتها-النووية-1081653878.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, علوم, الأخبار