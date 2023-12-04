https://sputnikarabic.ae/20231204/إيران-حصلنا-على-ضمانات-بشأن-الإفراج-عن-أموالنا-المجمدة-في-أمريكا-1083747080.html

إيران: حصلنا على ضمانات بشأن الإفراج عن أموالنا المجمدة في أمريكا

إيران: حصلنا على ضمانات بشأن الإفراج عن أموالنا المجمدة في أمريكا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن طهران حصلت على جميع الضمانات اللازمة بأن أمريكا ستفي بالتزاماتها، بموجب اتفاق الإفراج... 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T16:40+0000

2023-12-04T16:40+0000

2023-12-04T16:40+0000

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جاء رد كنعاني عندما سُئل خلال مؤتمر صحفي في طهران، عن محاولات الكونغرس الأمريكي منع الأموال الإيرانية المفرج عنها مرة أخرى.وأضاف أن "خطة تجميد أموال إيران تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي"، مشددا على أن الحكومة الأمريكية يجب أن تفي بالتزاماتها تجاه طهران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".ووفقا لكنعاني، فإن "الحكومة الإيرانية تتمع بإمكانية الوصول إلى الموارد المالية المفرج عنها في البلاد، ويمكننا استخدامها بما يتوافق مع احتياجاتنا"، وفق قوله.وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، عقدت إيران وأمريكا صفقة لتبادل السجناء، ومنحت واشنطن "الضوء الأخضر" للبنوك الكورية الجنوبية، لإلغاء تجميد الأصول الإيرانية بقيمة 6 مليارات دولار.وتم تحويل الأموال المجمدة إلى قطر، بشرط أن يتم استخدامها فقط للأغراض الإنسانية، واحتفظت الولايات المتحدة بالحق في إلغاء الاتفاقية في أي وقت.

https://sputnikarabic.ae/20220920/كوريا-الجنوبية-نسعى-لإزالة-العقبات-من-أجل-وصول-إيران-إلى-أصولها-1068013793.html

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