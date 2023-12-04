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https://sputnikarabic.ae/20231204/إيران-حصلنا-على-ضمانات-بشأن-الإفراج-عن-أموالنا-المجمدة-في-أمريكا-1083747080.html
إيران: حصلنا على ضمانات بشأن الإفراج عن أموالنا المجمدة في أمريكا
إيران: حصلنا على ضمانات بشأن الإفراج عن أموالنا المجمدة في أمريكا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن طهران حصلت على جميع الضمانات اللازمة بأن أمريكا ستفي بالتزاماتها، بموجب اتفاق الإفراج... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T16:40+0000
2023-12-04T16:40+0000
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جاء رد كنعاني عندما سُئل خلال مؤتمر صحفي في طهران، عن محاولات الكونغرس الأمريكي منع الأموال الإيرانية المفرج عنها مرة أخرى.وأضاف أن "خطة تجميد أموال إيران تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي"، مشددا على أن الحكومة الأمريكية يجب أن تفي بالتزاماتها تجاه طهران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".ووفقا لكنعاني، فإن "الحكومة الإيرانية تتمع بإمكانية الوصول إلى الموارد المالية المفرج عنها في البلاد، ويمكننا استخدامها بما يتوافق مع احتياجاتنا"، وفق قوله.وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، عقدت إيران وأمريكا صفقة لتبادل السجناء، ومنحت واشنطن "الضوء الأخضر" للبنوك الكورية الجنوبية، لإلغاء تجميد الأصول الإيرانية بقيمة 6 مليارات دولار.وتم تحويل الأموال المجمدة إلى قطر، بشرط أن يتم استخدامها فقط للأغراض الإنسانية، واحتفظت الولايات المتحدة بالحق في إلغاء الاتفاقية في أي وقت.
https://sputnikarabic.ae/20220920/كوريا-الجنوبية-نسعى-لإزالة-العقبات-من-أجل-وصول-إيران-إلى-أصولها-1068013793.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

إيران: حصلنا على ضمانات بشأن الإفراج عن أموالنا المجمدة في أمريكا

16:40 GMT 04.12.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
 المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن طهران حصلت على جميع الضمانات اللازمة بأن أمريكا ستفي بالتزاماتها، بموجب اتفاق الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.‏
جاء رد كنعاني عندما سُئل خلال مؤتمر صحفي في طهران، عن محاولات الكونغرس الأمريكي منع الأموال الإيرانية المفرج عنها مرة أخرى.
وأضاف أن "خطة تجميد أموال إيران تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي"، مشددا على أن الحكومة الأمريكية يجب أن تفي بالتزاماتها تجاه طهران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

وتابع: "بما أن أمريكا أظهرت أنها غير موثوقة، فقد حصلنا على الضمانات اللازمة في هذا الصدد".

ووفقا لكنعاني، فإن "الحكومة الإيرانية تتمع بإمكانية الوصول إلى الموارد المالية المفرج عنها في البلاد، ويمكننا استخدامها بما يتوافق مع احتياجاتنا"، وفق قوله.
وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
كوريا الجنوبية: نسعى لإزالة العقبات من أجل وصول إيران إلى أصولها
20 سبتمبر 2022, 16:35 GMT
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، عقدت إيران وأمريكا صفقة لتبادل السجناء، ومنحت واشنطن "الضوء الأخضر" للبنوك الكورية الجنوبية، لإلغاء تجميد الأصول الإيرانية بقيمة 6 مليارات دولار.
وتم تحويل الأموال المجمدة إلى قطر، بشرط أن يتم استخدامها فقط للأغراض الإنسانية، واحتفظت الولايات المتحدة بالحق في إلغاء الاتفاقية في أي وقت.
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