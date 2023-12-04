https://sputnikarabic.ae/20231204/البحرية-الصينية-تتعقب-بارجة-يو-إس-إس-غابرييل-الأمريكية-بعد-دخولها-مياهها-الإقليمية-صور-1083722953.html

البحرية الصينية تتعقب بارجة "يو إس إس غابرييل" الأمريكية بعد دخولها مياهها الإقليمية... صور

البحرية الصينية تتعقب بارجة "يو إس إس غابرييل" الأمريكية بعد دخولها مياهها الإقليمية... صور

أعلن المتحدث باسم القيادة العسكرية للمنطقة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي في الصين، تيان جونلي، اليوم الاثنين، أن البحرية الصينية تعقبت السفينة الحربية "يو إس إس... 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T07:33+0000

2023-12-04T07:33+0000

2023-12-04T07:42+0000

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وأكد جونلي أن "مرور السفينة الحربية الأمريكية يعد انتهاكا للقانون الدولي وانتهاكا للسيادة الصينية، ويهدد أمن البلاد".وأضاف تيان جونلي: "هذا يظهر بشكل كامل أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي أكبر تهديد للسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الجيش الصيني عن طرد مدمرة أمريكية من طراز "يو إس إس هوبر" دخلت بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الصينية، قبالة جزر "شيشا" في بحر الصين الجنوبي.وغالبًا ما يكون الوضع في منطقة بحر الصين الجنوبي، معقدا بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية عبره، وهي خطوات تصفها بكين بأنها تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة وأمن الصين.وعلى الرغم من احتجاجات بكين على مرور السفن الحربية الأمريكية في البحر المذكور، إلا أن واشنطن أعلنت رسميًا أن سفنها سوف تبحر حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

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