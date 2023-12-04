https://sputnikarabic.ae/20231204/الدفاع-الروسية-خسائر-كييف-على-محور-دونيتسك-بلغت-نحو-300-عسكري-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1083736521.html
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور دونيتسك بلغت نحو 300 عسكري خلال الـ24 ساعة الماضية
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور دونيتسك بلغت نحو 300 عسكري خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في اتجاه دونيتسك بلغت ما يصل إلى 300 عسكري و5 قطع من المعدات... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T11:36+0000
2023-12-04T11:36+0000
2023-12-04T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: "في اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، القوة البشرية ومعدات اللواءين الميكانيكيين 24 و 93 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي وناقلتي جند مدرعتين وثلاث سيارات".وأضافت الوزارة: "وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على أفراد ومعدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 102 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري وأربع مركبات قتالية مدرعة وسيارتين".كما أكدت أن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية ضربوا القوى البشرية والمعدات العسكرية في 107 مناطق".وعلى محور خيرسون، شنت وحدات روسية، هجوما باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية، على تجمعات من القوى البشرية ومعدات اللواءين 36 و37 من مشاة البحرية التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية تياجينكا". ونتيجة الهجوم الناري المعقد، تم تحييد ما يصل إلى 50 عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير ثلاث مركبات ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز إم777 ومدفع هاوتزر "غياتسينت".
https://sputnikarabic.ae/20231204/الدفاع-الروسية-مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-35-تدمر-محطة-رادار-أوكرانية-على-محور-سفاتوفسك--1083720474.html
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رصد عسكري
الدفاع الروسية: خسائر كييف على محور دونيتسك بلغت نحو 300 عسكري خلال الـ24 ساعة الماضية
11:36 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 11:44 GMT 04.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في اتجاه دونيتسك بلغت ما يصل إلى 300 عسكري و5 قطع من المعدات العسكرية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: "في اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، القوة البشرية ومعدات اللواءين الميكانيكيين 24 و 93 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي وناقلتي جند مدرعتين وثلاث سيارات".
وأضافت الوزارة: "وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على أفراد ومعدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 102 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري وأربع مركبات قتالية مدرعة وسيارتين".
كما أكدت أن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية ضربوا القوى البشرية والمعدات العسكرية في 107 مناطق".
وعلى محور خيرسون، شنت وحدات روسية، هجوما باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية، على تجمعات من القوى البشرية ومعدات اللواءين 36 و37 من مشاة البحرية التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية تياجينكا". ونتيجة الهجوم الناري المعقد، تم تحييد ما يصل إلى 50 عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير ثلاث مركبات ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز إم777 ومدفع هاوتزر "غياتسينت".