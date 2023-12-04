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https://sputnikarabic.ae/20231204/الرئيس-البلغاري-يمنع-نقل-100-مدرعة-إلى-أوكرانيا-بعد-مصادقة-البرلمان-1083730652.html
الرئيس البلغاري يمنع نقل 100 مدرعة إلى أوكرانيا بعد مصادقة البرلمان
الرئيس البلغاري يمنع نقل 100 مدرعة إلى أوكرانيا بعد مصادقة البرلمان
أعاد الرئيس البلغاري، رومين راديف، إلى البرلمان، اتفاقية بشان النقل الحر لمئة ناقلة جند مدرعة تم سحبها من الخدمة لإرسالها إلى أوكرانيا، لإجراء مزيد من المناقشة... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T09:45+0000
2023-12-04T09:45+0000
العالم
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وتنص المادة على أن "سبب منع تنفيذ الاتفاقية هو أن أن النواب لم يكونوا على دراية كافية بالمعايير المحددة للتبرع، مما يحرمهم من فرصة التقييم الموضوعي ما إذا كانت المعدات المقدمة لم تعد ضرورية".في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، صدّق مجلس الشعب (البرلمان) البلغاري على اتفاقية بين وزارة الشؤون الداخلية في البلاد ووزارة الدفاع الأوكرانية بشأن التوفير المجاني لمجموعة من ناقلات الجنود المدرعة القديمة إلى كييف.تم ذلك عند اتخاذ قرار بشأن الدعم العسكري الفني الإضافي للقوات المسلحة الأوكرانية.وبموجب الاتفاقيات، كان من المقرر تزويد الجانب الأوكراني بمركبات مدرعة مع أسلحتها الموجودة، بالإضافة إلى قطع غيار لصيانتها. وكان يخطط لإرسال نحو 100 ناقلة جند مدرعة تم إنتاجها منذ حوالي 40 عامًا. لا تستخدمها قوات الأمن ويتم تخزينها في مستودعات وزارة الداخلية البلغارية.وقد ذكرت موسكو مرارا وتكرارا أن المساعدة العسكرية من الدول الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230706/زيلينسكي-بلغاريا-رفضت-تقديم-المساعدة-العسكرية-لكييف-1078814024.html
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العالم

الرئيس البلغاري يمنع نقل 100 مدرعة إلى أوكرانيا بعد مصادقة البرلمان

09:45 GMT 04.12.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس البلغاري رومين راديف
لرئيس البلغاري رومين راديف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعاد الرئيس البلغاري، رومين راديف، إلى البرلمان، اتفاقية بشان النقل الحر لمئة ناقلة جند مدرعة تم سحبها من الخدمة لإرسالها إلى أوكرانيا، لإجراء مزيد من المناقشة حول قانون التصديق على الاتفاقية، حسبما ورد على الموقع الإلكتروني للسياسي.
وتنص المادة على أن "سبب منع تنفيذ الاتفاقية هو أن أن النواب لم يكونوا على دراية كافية بالمعايير المحددة للتبرع، مما يحرمهم من فرصة التقييم الموضوعي ما إذا كانت المعدات المقدمة لم تعد ضرورية".
في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، صدّق مجلس الشعب (البرلمان) البلغاري على اتفاقية بين وزارة الشؤون الداخلية في البلاد ووزارة الدفاع الأوكرانية بشأن التوفير المجاني لمجموعة من ناقلات الجنود المدرعة القديمة إلى كييف.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
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تم ذلك عند اتخاذ قرار بشأن الدعم العسكري الفني الإضافي للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبموجب الاتفاقيات، كان من المقرر تزويد الجانب الأوكراني بمركبات مدرعة مع أسلحتها الموجودة، بالإضافة إلى قطع غيار لصيانتها. وكان يخطط لإرسال نحو 100 ناقلة جند مدرعة تم إنتاجها منذ حوالي 40 عامًا. لا تستخدمها قوات الأمن ويتم تخزينها في مستودعات وزارة الداخلية البلغارية.
وقد ذكرت موسكو مرارا وتكرارا أن المساعدة العسكرية من الدول الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.
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