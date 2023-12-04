https://sputnikarabic.ae/20231204/القسام-تعلن-استهداف-10-مدرعات-إسرائيلية-وموقعين-بالصواريخ-وتكشف-عن-صفر-جديد--1083730567.html

"القسام" تعلن استهداف 10 مدرعات إسرائيلية وموقعين بالصواريخ وتكشف عن "صفر" جديد

"القسام" تعلن استهداف 10 مدرعات إسرائيلية وموقعين بالصواريخ وتكشف عن "صفر" جديد

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاثنين، استهداف 10 مدرعات تابعة للجيش الإسرائيلي وضرب موقعين بالصواريخ. 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T09:44+0000

2023-12-04T09:44+0000

2023-12-04T10:07+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/18/1083435001_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7af7d0581ed2d42ec5b8d8f4d3fd926.jpg

وجاء في بيان "القسام" المنشور على قناتها في تلغرام، إن مقاتلي "كتائب القسام (تمكنوا) منذ صباح اليوم (الاثنين) وحتى اللحظة من استهداف 5 دبابات صهيونية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105".وكانت "القسام" قد أعلنت في بيانين مقتضبين عن استهداف "ماجين" بالصواريخ، واستهداف كيبوتس "نيريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، الهجوم على 200 هدف تابع لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ليلاً، مشيرًا إلى أنه دمّر بنية تحتية للحركة داخل مدرسة في بيت حانون شمال شرقي القطاع.وأضاف البيان: "قامت القوات البرية بتدمير بنية تحتية إرهابية وُضعت داخل مدرسة في بيت حانون، حيث استخدمت لمهاجمة قواتنا في محيط المدرسة، وتم العثور كذلك على فتحتي نفقين إحداهما مفخخة، وعبوات ناسفة ووسائل قتالية"، لافتًا إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي "شنت غارة على سيارات احتوت على صواريخ، وقذائف هاون ووسائل قتالية أخرى ومنعت استهداف القوات على المدى الفوري، كما هاجمت طائرة أخرى ودمرت بنية تحتية عسكرية تم استخدامها لتنفيذ كمين بصواريخ مضادة للدروع ضد قواتنا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.+++

https://sputnikarabic.ae/20231204/إعلام-مخاوف-غربية-من-تحول-المنطقة-العازلة-الإسرائيلية-في-غزة-إلى-دائمة-1083728786.html

https://sputnikarabic.ae/20231204/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-3-من-جنوده-في-معارك-بوسط-وشمالي-غزة-1083722313.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة