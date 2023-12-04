https://sputnikarabic.ae/20231204/القسام-تعلن-اشتباك-عناصرها-مع-قوات-إسرائيلية-واستهداف-قوة-خاصة-و5-مدرعات--1083742297.html

"القسام" تعلن اشتباك عناصرها مع قوات إسرائيلية واستهداف قوة خاصة و5 مدرعات

"القسام" تعلن اشتباك عناصرها مع قوات إسرائيلية واستهداف قوة خاصة و5 مدرعات

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اشتباك عناصرها مع قوات إسرائيلية شمال قطاع غزة، واستهداف قوة إسرائيلية خاصة. 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T13:56+0000

2023-12-04T13:56+0000

2023-12-04T14:07+0000

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ونشرت "القسام" على قناتها في تلغرام عددا من البيانات جاء فيها إن عناصرها استهدفت "دبابة (إسراسيلية) حولها عدد من الجنود في منطقة الفالوجا بقذيفة "الياسين 105" ومقتل وإصابة عدد من الجنود".وأشارت "القسام" في بيان لاحق أن عناصرها "يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة ويستهدفون 5 آليات متوغلة بقذائف الياسين 105".وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، ظهر اليوم الاثنين، استهداف 10 مدرعات تابعة للجيش الإسرائيلي وضرب موقعين بالصواريخ.وكشفت "القسام" في بيان لاحق، أن عناصرها تمكنوا من قتل "عدد من جنود العدو من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان ويعودون (عناصر القسام) إلى قواعدهم بسلام".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231204/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-الهجوم-على-200-هدف-لـحماس-في-قطاع-غزة-ليلا-1083723608.html

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