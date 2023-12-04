عربي
صواريخ تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 107 مناطق
Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231204/القوات-الروسية-تضرب-اللواءين-36-و37-التابعين-للبحرية-الأوكرانية-قرب-خيرسون--عاجل-1083737157.html
القوات الروسية تضرب اللواءين 36 و37 التابعين للبحرية الأوكرانية قرب خيرسون
القوات الروسية تضرب اللواءين 36 و37 التابعين للبحرية الأوكرانية قرب خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قصفت اللواءين "36" و"37" التابعين للبحرية الأوكرانية قرب خيرسون. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T11:50+0000
2023-12-04T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0b/1067571103_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_0db893ed96572e6385349c480ad8ffe9.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه خيرسون، شنت وحدات روسية هجوما باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية، على تجمعات من القوى البشرية ومعدات اللواءين 36 و37 من مشاة البحرية التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية تياجينكا".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، في اتجاه دونيتسك بلغت ما يصل إلى 300 عسكري و5 قطع من المعدات العسكرية.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.وتتبع كييف أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
https://sputnikarabic.ae/20231204/الدفاع-الروسية-مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-35-تدمر-محطة-رادار-أوكرانية-على-محور-سفاتوفسك--1083720474.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0b/1067571103_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_04479f699c1fa1468fdad545fb20424d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تضرب اللواءين 36 و37 التابعين للبحرية الأوكرانية قرب خيرسون

11:50 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 12:05 GMT 04.12.2023)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورانفجار لغم زرعته القوات الأوكرانية في خيرسون
انفجار لغم زرعته القوات الأوكرانية في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قصفت اللواءين "36" و"37" التابعين للبحرية الأوكرانية قرب خيرسون.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه خيرسون، شنت وحدات روسية هجوما باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية، على تجمعات من القوى البشرية ومعدات اللواءين 36 و37 من مشاة البحرية التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية تياجينكا".

وأضاف البيان أنه "نتيجة للهجوم الناري المعقد، تم تحييد ما يصل إلى 50 عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير ثلاث مركبات ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز "إم777" ومدفع هاوتزر من طراز "غياتسينت".

مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-35" روسية تدمر محطة رادار أوكرانية على محور سفاتوفسك... فيديو
02:29 GMT
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، في اتجاه دونيتسك بلغت ما يصل إلى 300 عسكري و5 قطع من المعدات العسكرية.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين: "في اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، القوة البشرية ومعدات اللواءين الميكانيكيين 24 و93 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي، وناقلتي جند مدرعتين وثلاث سيارات".

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وتتبع كييف أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Члены экипажа модернизированного танка Т-62 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:12 GMTПалестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو05:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала