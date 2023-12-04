https://sputnikarabic.ae/20231204/القوات-الروسية-تضرب-اللواءين-36-و37-التابعين-للبحرية-الأوكرانية-قرب-خيرسون--عاجل-1083737157.html
القوات الروسية تضرب اللواءين 36 و37 التابعين للبحرية الأوكرانية قرب خيرسون
القوات الروسية تضرب اللواءين 36 و37 التابعين للبحرية الأوكرانية قرب خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قصفت اللواءين "36" و"37" التابعين للبحرية الأوكرانية قرب خيرسون. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T11:50+0000
2023-12-04T11:50+0000
2023-12-04T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه خيرسون، شنت وحدات روسية هجوما باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية، على تجمعات من القوى البشرية ومعدات اللواءين 36 و37 من مشاة البحرية التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية تياجينكا".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، في اتجاه دونيتسك بلغت ما يصل إلى 300 عسكري و5 قطع من المعدات العسكرية.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.وتتبع كييف أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
https://sputnikarabic.ae/20231204/الدفاع-الروسية-مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-35-تدمر-محطة-رادار-أوكرانية-على-محور-سفاتوفسك--1083720474.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تضرب اللواءين 36 و37 التابعين للبحرية الأوكرانية قرب خيرسون
11:50 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 12:05 GMT 04.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قصفت اللواءين "36" و"37" التابعين للبحرية الأوكرانية قرب خيرسون.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "في اتجاه خيرسون، شنت وحدات روسية هجوما باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية، على تجمعات من القوى البشرية ومعدات اللواءين 36 و37 من مشاة البحرية التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية تياجينكا".
وأضاف البيان أنه "نتيجة للهجوم الناري المعقد، تم تحييد ما يصل إلى 50 عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير ثلاث مركبات ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز "إم777" ومدفع هاوتزر من طراز "غياتسينت".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، في اتجاه دونيتسك بلغت ما يصل إلى 300 عسكري و5 قطع من المعدات العسكرية.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين: "في اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، القوة البشرية ومعدات اللواءين الميكانيكيين 24 و93 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي، وناقلتي جند مدرعتين وثلاث سيارات".
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وتتبع كييف أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.