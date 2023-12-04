https://sputnikarabic.ae/20231204/الكشف-عن-تفاصيل-خطيرة-للصراع-بين-زيلينسكي-ووزير-دفاعه--1083741765.html

الكشف عن تفاصيل خطيرة للصراع بين زيلينسكي ووزير دفاعه

الكشف عن تفاصيل خطيرة للصراع بين زيلينسكي ووزير دفاعه

ذكرت صحيفة أوكرانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتواصل مع بعض قادة القوات المسلحة الأوكرانية، متجاوزًا القائد العام فاليري زالوجني،... 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T13:56+0000

2023-12-04T13:56+0000

2023-12-04T13:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وحسبما ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" نقلاً عن مصادر: "في بعض الأحيان يكون هناك انطباع بأن زيلينسكي لديه نوعان من القوات المسلحة: القوات "الجيدة" ( التي يقودها قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي وغيره من المفضلين)، والقوات "السيئة" (الذين هم تابعون لزالوجني)، وهذا أمر محبط للغاية للقائد الأعلى، والأهم من ذلك أنه يتعارض مع قيادة الجيش بأكمله".ووفقا للمصادر التي نقلت للصحيفة: "أنشأ زيلينسكي مسارات متوازية للتواصل مع قادة مختلف فروع الجيش، بينما تجاهل زالوجني، وعلى وجه الخصوص، يتواصل الرئيس بهذه الطريقة مع سيرسكي ورئيس القوات الجوية نيكولاي أوليشوك، وهذا يزعزع استقرار عمل زالوجني.ويوم أمس الأحد، صرح رئيس معهد كييف "بنتا"، فلاديمير فيسينكو، أن إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني من منصبه محفوفة بـ"عواقب وخيمة" على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وشدد فيسينكو على أن إقالة زالوجني ستضعف موقف زيلينسكي، ما يعني "ضربة قوية" له، على حسب رأي الخبير الأوكراني.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231204/سياسي-بريطاني-خيار-زيلينسكي-الوحيد-هو-الفرار-إذا-كان-محظوظا-1083740228.html

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