https://sputnikarabic.ae/20231204/الكويت-حريق-بمحطة-كهرباء-في-مصفاة-ميناء-عبد-الله-1083737596.html
الكويت... حريق بمحطة كهرباء في مصفاة "ميناء عبد الله"
الكويت... حريق بمحطة كهرباء في مصفاة "ميناء عبد الله"
تمكنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الاثنين، من إخماد حريق محدود، وقع في محطة كهرباء في مصفاة "ميناء عبد الله"في الكويت. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T12:19+0000
2023-12-04T12:19+0000
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ووقع الحريق في محطة كهرباء الوحدة رقم 131، وهي وحدة مساندة تابعة لمشروع الوقود البيئي في المصفاة، وكانت متوقفة عن العمل لإجراء أعمال الصيانة، وفقا لبيان رسمي من الشركة.ونتج الحريق عن حدوث ماس كهربائي، وأسفر الحادث عن إصابة 2 من عمالة المقاول بحروق، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهما، بحسب بيان الشركة.وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية، قد أعلنت في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن تحقيقها أرباحا قياسية هي الأعلى في تاريخها، وذلك عن السنة المالية 2022-2023، والمنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي.وأشارت الشركة إلى أن أرباحها القياسية بلغت 1.016 دينار كويتي (3.32 مليار دولار أمريكي)، وهي زيادة قدرها 675 مليون دينار وزيادة نسبتها 198%، مقارنة بأرباح الشركة، في السنة المالية السابقة، والتي بلغت 341.380 مليون دينار.
الكويت
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكويت... حريق بمحطة كهرباء في مصفاة "ميناء عبد الله"
تمكنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الاثنين، من إخماد حريق محدود، وقع في محطة كهرباء في مصفاة "ميناء عبد الله"في الكويت.
ووقع الحريق في محطة كهرباء الوحدة رقم 131، وهي وحدة مساندة تابعة لمشروع الوقود البيئي في المصفاة، وكانت متوقفة عن العمل لإجراء أعمال الصيانة، وفقا لبيان رسمي من الشركة.
ونتج الحريق عن حدوث ماس كهربائي، وأسفر الحادث عن إصابة 2 من عمالة المقاول بحروق، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهما، بحسب بيان الشركة.
وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية، قد أعلنت في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن تحقيقها أرباحا قياسية هي الأعلى في تاريخها
، وذلك عن السنة المالية 2022-2023، والمنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي.
وأشارت الشركة إلى أن أرباحها القياسية بلغت 1.016 دينار كويتي (3.32 مليار دولار أمريكي)، وهي زيادة قدرها 675 مليون دينار وزيادة نسبتها 198%، مقارنة بأرباح الشركة، في السنة المالية السابقة، والتي بلغت 341.380 مليون دينار.