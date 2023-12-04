https://sputnikarabic.ae/20231204/المتحدثة-باسم-شباب-العالم-لـسبوتنيك-نسعى-لإحياء-الإنسانية-بالضمير-العالمي-في-ظل-الحروب-المشتعلة-1083739074.html

المتحدثة باسم "شباب العالم" لـ"سبوتنيك": نسعى لإحياء الإنسانية بالضمير العالمي في ظل الحروب المشتعلة

المتحدثة باسم "شباب العالم" لـ"سبوتنيك": نسعى لإحياء الإنسانية بالضمير العالمي في ظل الحروب المشتعلة

اعتبرت سارة بدر، المتحدثة باسم منتدى "شباب العالم"، أن تنظيم فعالية شباب من أجل إحياء الإنسانية، يأتي استجابة للأحداث العالمية الحالية، لا سيما في ظل تنامي... 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T13:03+0000

2023-12-04T13:03+0000

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وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش المنتدى المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، أن "الحرب في غزة والنزاعات في أفريقيا وأوكرانيا، تؤكد أن هناك قوى خارجية تدفع دائما باتجاه الحروب، ما يحتاج بشكل عاجل إلى العودة لمبادئ السلام ورسالته، ودعوة العالم عبر هذا المنتدى لتبني مبادئه".وأشارت بدر إلى أن المبادرة جاءت بشكل طارئ، واستجابة سريعة من الحضور، مؤكدة أن اختيار مدينة شرم الشيخ لإقامة الحدث له دلالة باعتبارها أرض السلام.وبينت أن جلسات وورش المبادرة ركزت على عدة موضوعات، أبرزها طرق ومعايير إحياء معاني الإنسانية، ورسائل تتخطى الفوارق والحدود وتصل للجميع، إضافة إلى مناقشة حماية المدنيين وقت النزاعات والحروب، وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين من التهجير القسري وقت الأزمات.وأكدت أن الفعاليات شددت على "ضرورة تفعيل القوانين الدولية، وعدم انحيازها لطرف دون آخر، والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين، في ظل ازدواجية المعايير الموجودة، مع ضرورة تجريد هذه القوانين من كافة أشكال الانحياز".وأشارت إلى أن المبادرة تركز على النزاعات والحروب وتأثيرها على الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، حيث دائما ما يكون لها كلفة على النظام العالمي، والاقتصاد والبيئة والمناخ، مؤكدة أن المبادرة تهدف كذلك إلى مناقشة الحلول وتطبيقها على أرض الواقع، انطلاقا من الشباب باعتبارهم نواة المستقبل.وانطلقت أمس الأحد، فعاليات مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، ضمن أعمال منتدى "شباب العالم"، في مدينة شرم الشيخ.وتشهد الفعاليات على مدار 3 أيام جلسات تفاعلية وورش عمل وزيارات متعددة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية، وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي.وإطلاق مبادرة "الشباب من أجل إحياء الإنسانية" يأتي في ظل ضرورة مواجهة التحديات والنزاعات المتصاعدة في عالمنا اليوم، وتجسد المبادرة الالتزام بتعزيز ثقافة السلام، والتسامح، والتفاهم بين الشباب حول العالم.

https://sputnikarabic.ae/20231203/شباب-من-أجل-إحياء-السلام-انطلاق-مبادرة-منتدى-شباب-العالم-في-مصر-صور--1083701638.html

https://sputnikarabic.ae/20230205/مصر-تعلن-عدم-إقامة-النسخة-الخامسة-لـمنتدى-شباب-العالم-بشكلها-المعهود-1073118556.html

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