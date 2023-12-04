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https://sputnikarabic.ae/20231204/بريطانيا-تكشف-عن-حالة-طاقم-السفينة-التي-تعرضت-لهجوم-في-مضيق-باب-المندب-1083736403.html
بريطانيا تكشف عن حالة طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم في مضيق باب المندب
بريطانيا تكشف عن حالة طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم في مضيق باب المندب
أفاد مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية الملكية أن السفينة تغادر المنطقة بأقصى سرعة. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T11:31+0000
2023-12-04T11:31+0000
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وأكد المركز أنه لم يصب طاقم السفينة التجارية التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق باب المندب.وقال في بيان، اليوم الاثنين: "تم إخطار المركز عن الهجوم بطائرة مسيرة في منطقة مضيق باب المندب. ولم تبلغ السفينة عن وقوع إصابات على متنها. وتغادر السفينة المنطقة بأقصى سرعة".في 3 ديسمبر/كانون الأول، أبلغ مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية الملكية عن تلقي معلومات حول نشاط الطائرات المسيرة وانفجار محتمل في منطقة مضيق باب المندب.وفي وقت لاحق، أكدت قناة "الحدث" التلفزيونية نقلا عن مصادر أن جماعة "أنصار الله" في اليمن نفذت هجوما بطائرة دون طيار على سفينة تجارية بريطانية في المضيق. وبحسب المصادر، تصدت سفن حربية أمريكية وإسرائيلية للهجوم.
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بريطانيا تكشف عن حالة طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم في مضيق باب المندب

11:31 GMT 04.12.2023
© AFP 2023 / STRسفينة بريطانية
سفينة بريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / STR
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أفاد مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية الملكية أن السفينة تغادر المنطقة بأقصى سرعة.
وأكد المركز أنه لم يصب طاقم السفينة التجارية التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق باب المندب.
وقال في بيان، اليوم الاثنين: "تم إخطار المركز عن الهجوم بطائرة مسيرة في منطقة مضيق باب المندب. ولم تبلغ السفينة عن وقوع إصابات على متنها. وتغادر السفينة المنطقة بأقصى سرعة".
في 3 ديسمبر/كانون الأول، أبلغ مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية الملكية عن تلقي معلومات حول نشاط الطائرات المسيرة وانفجار محتمل في منطقة مضيق باب المندب.
وفي وقت لاحق، أكدت قناة "الحدث" التلفزيونية نقلا عن مصادر أن جماعة "أنصار الله" في اليمن نفذت هجوما بطائرة دون طيار على سفينة تجارية بريطانية في المضيق. وبحسب المصادر، تصدت سفن حربية أمريكية وإسرائيلية للهجوم.
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