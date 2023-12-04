https://sputnikarabic.ae/20231204/تركيا-تحذر-الاستخبارات-الإسرائيلية-من-عواقب-وخيمة-لأي-عمل-غير-شرعي-ضمن-أراضيها-1083746672.html

تركيا تحذر الاستخبارات الإسرائيلية من "عواقب وخيمة" لأي عمل غير شرعي ضمن أراضيها

تركيا تحذر الاستخبارات الإسرائيلية من "عواقب وخيمة" لأي عمل غير شرعي ضمن أراضيها

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن الاستخبارات التركية حذرت نظيرتها الإسرائيلية من عواقب وخيمة في حالة الإقدام على أي عمل ضد أعضاء "حماس" الذين يعيشون... 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T16:27+0000

2023-12-04T16:27+0000

2023-12-04T16:27+0000

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وأوضحت قناة "هابرتورك" التلفزيونية: "ذكرت مصادر استخباراتية تركية أن التحذيرات اللازمة أعطيت للمحاورين بناء على تقارير في وسائل الإعلام الدولية بأن إسرائيل ستحاول تصفية أعضاء حماس الذين يعيشون خارج فلسطين، بما في ذلك تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في تركيا في هذا الاتجاه، محذرة من أن مثل هذا الموقف سيكون له عواقب وخيمة".وأكد المصدر أن "الجانب التركي لن يتسامح مع مثل هذه العمليات من أي جهة كانت".وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" على وجه الخصوص، أنه يتم وضع خطط لتعقب قادة "حماس" الذين يعيشون في لبنان وتركيا وقطر، في حين أن إسرائيل تعمل الآن على القبض على قادة الحركة في غزة والقضاء عليهم.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231204/دعما-لقضية-فلسطين-خامنئي-يدعو-إلى-إنشاء-تحالف-من-الدول-المعارضة-لأمريكا-1083745656.html

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