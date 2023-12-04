https://sputnikarabic.ae/20231204/تساقط-للثلوج-أكثر-كثافة-منذ-145-عاما-في-موسكو-1083726279.html

تساقط للثلوج أكثر كثافة منذ 145 عاما في موسكو

تساقط للثلوج أكثر كثافة منذ 145 عاما في موسكو

تشهد موسكو تساقط للثلوج الأكثر كثافة منذ 145 عامًا. وبحسب خبراء الأرصاد الروس، فإن ارتفاع سمك الغطاء الثلجي قد يرتفع إلى نحو 28 - 33 سنتيمترًا. 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T09:24+0000

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يتم تنظيف موسكو والمقاطعة من الثلوج الكثيفة التي غطتها. أكثر من 18 ألف وحدة من المعدات، و135 ألف شخص يعملون على تنظيف العاصمة. وخلال الـ 24 الساعة الماضية، تم تنظيف ومعالجة الطرق ثلاث مرات. وفقًا لـ "روسغيدروميت" للأرصاد الجوية الروسية، كان هذا هو أقوى تساقط للثلوج في 3 ديسمبر/ كانون الأول، خلال 145 عامًا من المراقبة.الرقم القياسي السابق بقي قائمًا لأكثر من 40 عامًا، منذ عام 1980. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة إلى 17 درجة تحت الصفر.

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