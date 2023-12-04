تساقط للثلوج أكثر كثافة منذ 145 عاما في موسكو
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تشهد موسكو تساقط للثلوج الأكثر كثافة منذ 145 عامًا. وبحسب خبراء الأرصاد الروس، فإن ارتفاع سمك الغطاء الثلجي قد يرتفع إلى نحو 28 - 33 سنتيمترًا.
يتم تنظيف موسكو والمقاطعة من الثلوج الكثيفة التي غطتها. أكثر من 18 ألف وحدة من المعدات، و135 ألف شخص يعملون على تنظيف العاصمة. وخلال الـ 24 الساعة الماضية، تم تنظيف ومعالجة الطرق ثلاث مرات.
وفقًا لـ "روسغيدروميت" للأرصاد الجوية الروسية، كان هذا هو أقوى تساقط للثلوج في 3 ديسمبر/ كانون الأول، خلال 145 عامًا من المراقبة.
الرقم القياسي السابق بقي قائمًا لأكثر من 40 عامًا، منذ عام 1980. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة إلى 17 درجة تحت الصفر.
© AFP 2023 / Alexey Pavlovskyنساء يستعدن لالتقاط صورة في الساحة الحمراء المغطاة بالثلوج في موسكو، 3 ديسمبر 2023.
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© AFP 2023 / Alexey Pavlovsky
نساء يستعدن لالتقاط صورة في الساحة الحمراء المغطاة بالثلوج في موسكو، 3 ديسمبر 2023.
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورالمواطنون يتوجهون للمرح إلى الحديقة العامة في لينينسكي بروسبيكت في موسكو أثناء تساقط الثلوج بكثافة.
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المواطنون يتوجهون للمرح إلى الحديقة العامة في لينينسكي بروسبيكت في موسكو أثناء تساقط الثلوج بكثافة.
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورطواقم بلدية موسكو تقوم بإزالة الثلوج في شارع ماريا أوليانوفا في موسكو، 3 ديسمبر 2023
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طواقم بلدية موسكو تقوم بإزالة الثلوج في شارع ماريا أوليانوفا في موسكو، 3 ديسمبر 2023
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورنصب تذكاري للأكاديمي فالنتين غلوشكو في زقاق رواد الفضاء في موسكو على خلفية تساقط الثلوج الكثيفة
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نصب تذكاري للأكاديمي فالنتين غلوشكو في زقاق رواد الفضاء في موسكو على خلفية تساقط الثلوج الكثيفة
© AFP 2023 / Alexey Pavlovskyامرأة تمشي أمام أكشاك سوق عيد الميلاد في الساحة الحمراء المغطاة بالثلوج في موسكو، 3 ديسمبر 2023.
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© AFP 2023 / Alexey Pavlovsky
امرأة تمشي أمام أكشاك سوق عيد الميلاد في الساحة الحمراء المغطاة بالثلوج في موسكو، 3 ديسمبر 2023.
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورالمواطنون يمروحون في الحدائق العامة المغطاة بالثلوج الكثيفة في موسكو
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المواطنون يمروحون في الحدائق العامة المغطاة بالثلوج الكثيفة في موسكو
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصور
سيارات مغطاة بثلوج كثيفة في شارع لينينسكي بروسبيكت في موسكو، 3 ديسمبر 2023
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سيارات مغطاة بثلوج كثيفة في شارع لينينسكي بروسبيكت في موسكو، 3 ديسمبر 2023
© AFP 2023 / Alexey Pavlovskyتلاميذ معهد عسكري روس يلتقطون صورة شخصية على خلفية كاتدرائية القديس باسيل في الساحة الحمراء المغطاة بالثلوج في موسكو، 3 ديسمبر 2023
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© AFP 2023 / Alexey Pavlovsky
تلاميذ معهد عسكري روس يلتقطون صورة شخصية على خلفية كاتدرائية القديس باسيل في الساحة الحمراء المغطاة بالثلوج في موسكو، 3 ديسمبر 2023
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورالنصب التذكاري "فاتحو الفضاء" في موسكو على خلفية تساقط الثلوج
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النصب التذكاري "فاتحو الفضاء" في موسكو على خلفية تساقط الثلوج
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصوررجل يسير مع طفل في شارع ماريا أوليانوفا أثناء تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، 3 ديسمبر 2023
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رجل يسير مع طفل في شارع ماريا أوليانوفا أثناء تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، 3 ديسمبر 2023