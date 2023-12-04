عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20231204/تساقط-للثلوج-أكثر-كثافة-منذ-145-عاما-في-موسكو-1083726279.html
تساقط للثلوج أكثر كثافة منذ 145 عاما في موسكو
تساقط للثلوج أكثر كثافة منذ 145 عاما في موسكو
تشهد موسكو تساقط للثلوج الأكثر كثافة منذ 145 عامًا. وبحسب خبراء الأرصاد الروس، فإن ارتفاع سمك الغطاء الثلجي قد يرتفع إلى نحو 28 - 33 سنتيمترًا. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T09:24+0000
2023-12-04T09:24+0000
وسائط متعددة
صور
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/04/1083726450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af14abe1d4324dade820792a780e92e1.jpg
يتم تنظيف موسكو والمقاطعة من الثلوج الكثيفة التي غطتها. أكثر من 18 ألف وحدة من المعدات، و135 ألف شخص يعملون على تنظيف العاصمة. وخلال الـ 24 الساعة الماضية، تم تنظيف ومعالجة الطرق ثلاث مرات. وفقًا لـ "روسغيدروميت" للأرصاد الجوية الروسية، كان هذا هو أقوى تساقط للثلوج في 3 ديسمبر/ كانون الأول، خلال 145 عامًا من المراقبة.الرقم القياسي السابق بقي قائمًا لأكثر من 40 عامًا، منذ عام 1980. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة إلى 17 درجة تحت الصفر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/04/1083726450_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f846b31df6c56301903fa253a76c8aeb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم

تساقط للثلوج أكثر كثافة منذ 145 عاما في موسكو

09:24 GMT 04.12.2023
تابعنا عبر
تشهد موسكو تساقط للثلوج الأكثر كثافة منذ 145 عامًا. وبحسب خبراء الأرصاد الروس، فإن ارتفاع سمك الغطاء الثلجي قد يرتفع إلى نحو 28 - 33 سنتيمترًا.
يتم تنظيف موسكو والمقاطعة من الثلوج الكثيفة التي غطتها. أكثر من 18 ألف وحدة من المعدات، و135 ألف شخص يعملون على تنظيف العاصمة. وخلال الـ 24 الساعة الماضية، تم تنظيف ومعالجة الطرق ثلاث مرات.
وفقًا لـ "روسغيدروميت" للأرصاد الجوية الروسية، كان هذا هو أقوى تساقط للثلوج في 3 ديسمبر/ كانون الأول، خلال 145 عامًا من المراقبة.
الرقم القياسي السابق بقي قائمًا لأكثر من 40 عامًا، منذ عام 1980. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة إلى 17 درجة تحت الصفر.
© AFP 2023 / Alexey Pavlovskyنساء يستعدن لالتقاط صورة في الساحة الحمراء المغطاة بالثلوج في موسكو، 3 ديسمبر 2023.
نساء يستعدن لالتقاط صورة في الساحة الحمراء المغطاة بالثلوج في موسكو، 3 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2023 / Alexey Pavlovsky
نساء يستعدن لالتقاط صورة في الساحة الحمراء المغطاة بالثلوج في موسكو، 3 ديسمبر 2023.
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورالمواطنون يتوجهون للمرح إلى الحديقة العامة في لينينسكي بروسبيكت في موسكو أثناء تساقط الثلوج بكثافة.
المواطنون يتوجهون للمرح إلى الحديقة العامة في لينينسكي بروسبيكت في موسكو أثناء تساقط الثلوج بكثافة. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
المواطنون يتوجهون للمرح إلى الحديقة العامة في لينينسكي بروسبيكت في موسكو أثناء تساقط الثلوج بكثافة.
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورطواقم بلدية موسكو تقوم بإزالة الثلوج في شارع ماريا أوليانوفا في موسكو، 3 ديسمبر 2023
طواقم بلدية موسكو تقوم بإزالة الثلوج في شارع ماريا أوليانوفا في موسكو، 3 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
طواقم بلدية موسكو تقوم بإزالة الثلوج في شارع ماريا أوليانوفا في موسكو، 3 ديسمبر 2023
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورنصب تذكاري للأكاديمي فالنتين غلوشكو في زقاق رواد الفضاء في موسكو على خلفية تساقط الثلوج الكثيفة
نصب تذكاري للأكاديمي فالنتين غلوشكو في زقاق رواد الفضاء في موسكو على خلفية تساقط الثلوج الكثيفة - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
نصب تذكاري للأكاديمي فالنتين غلوشكو في زقاق رواد الفضاء في موسكو على خلفية تساقط الثلوج الكثيفة
© AFP 2023 / Alexey Pavlovskyامرأة تمشي أمام أكشاك سوق عيد الميلاد في الساحة الحمراء المغطاة بالثلوج في موسكو، 3 ديسمبر 2023.
امرأة تمشي أمام أكشاك سوق عيد الميلاد في الساحة الحمراء المغطاة بالثلوج في موسكو، 3 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2023 / Alexey Pavlovsky
امرأة تمشي أمام أكشاك سوق عيد الميلاد في الساحة الحمراء المغطاة بالثلوج في موسكو، 3 ديسمبر 2023.
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورالمواطنون يمروحون في الحدائق العامة المغطاة بالثلوج الكثيفة في موسكو
المواطنون يمروحون في الحدائق العامة المغطاة بالثلوج الكثيفة في موسكو - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
المواطنون يمروحون في الحدائق العامة المغطاة بالثلوج الكثيفة في موسكو
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصور

سيارات مغطاة بثلوج كثيفة في شارع لينينسكي بروسبيكت في موسكو، 3 ديسمبر 2023

سيارات مغطاة بثلوج كثيفة في شارع لينينسكي بروسبيكت في موسكو، 3 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الانتقال إلى بنك الصور

سيارات مغطاة بثلوج كثيفة في شارع لينينسكي بروسبيكت في موسكو، 3 ديسمبر 2023

© AFP 2023 / Alexey Pavlovskyتلاميذ معهد عسكري روس يلتقطون صورة شخصية على خلفية كاتدرائية القديس باسيل في الساحة الحمراء المغطاة بالثلوج في موسكو، 3 ديسمبر 2023
تلاميذ معهد عسكري روس يلتقطون صورة شخصية على خلفية كاتدرائية القديس باسيل في الساحة الحمراء المغطاة بالثلوج في موسكو، 3 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2023 / Alexey Pavlovsky
تلاميذ معهد عسكري روس يلتقطون صورة شخصية على خلفية كاتدرائية القديس باسيل في الساحة الحمراء المغطاة بالثلوج في موسكو، 3 ديسمبر 2023
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورالنصب التذكاري "فاتحو الفضاء" في موسكو على خلفية تساقط الثلوج
النصب التذكاري فاتحو الفضاء في موسكو على خلفية تساقط الثلوج - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
النصب التذكاري "فاتحو الفضاء" في موسكو على خلفية تساقط الثلوج
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصوررجل يسير مع طفل في شارع ماريا أوليانوفا أثناء تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، 3 ديسمبر 2023
رجل يسير مع طفل في شارع ماريا أوليانوفا أثناء تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، 3 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
رجل يسير مع طفل في شارع ماريا أوليانوفا أثناء تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، 3 ديسمبر 2023
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Члены экипажа модернизированного танка Т-62 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:12 GMTПалестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو05:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала